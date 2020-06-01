"Письма счастья": где установлены камеры видеофиксации в Киевской области (карта)

На первом этапе работы системы будут выявляться только факты превышения скорости.

С сегодняшнего дня водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, начали приходить «письма счастья».

Ранее мы уже публиковали карту, на которой обозначены места нахождения камер автофотовидеофиксации в Киеве.

Теперь покажем вам, где Министерство внутренних дел установило камеры в Киевской области и какие нарушения они будут фиксировать.

Как будут работать камеры видеофиксации нарушений

На первом этапе работы системы будут выявляться только факты превышения скорости. Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч (плюс-минус 2 км/ч — на возможную погрешность измерительного прибора Каскад).

По словам Антона Геращенко, постепенно - уже в этом году - система будет фиксировать и другие нарушения ПДД:

проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения;

нарушение правил остановки, стоянки;

нарушение правил установленного для транспортных средств запрета двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, по тротуарам или пешеходным дорожкам;

выезд на полосу встречного движения.

Где установлены карты камер видеофиксации в Киевской области

28 мая МВД показало схему расположения карт в Киевской области, которые задействуют на начальном этапе работы системы.

Затем карту видеокамер фиксации нарушения ПДД в Киевской области представили в патрульной полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, в 00:01 заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в Киеве камеры автофиксации за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.

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