Ждите "писем счастья": в Киеве и области запустили автоматическую фиксацию нарушений ПДД (фото, видео)

Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.

В Украине 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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Как сообщили в МВС, камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине. На автомагистралях установка камер будет происходить за счет государства, в городах и ОТГ - за счет местных бюджетов. Места установки камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции.

Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости. «Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленный для транспортных средств запрет двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения», - заявил ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что задача автоматической фиксации нарушений ПДД - это существенное уменьшение гибели и травмирования украинцев на дорогах, поскольку в период Независимости, с 1991 года, на автодорогах Украины погибли 175 тысяч 216 человек. И примерно 40% смертельных ДТП - результат именно превышения скорости.

Как будет работать автоматическая фиксация нарушений ПДД

В Министерстве внутренних дел рассказали об особенностях привлечения к ответственности по факту автофиксации превышения скорости движения транспортных средств.

На сегодня будет фиксироваться только превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

«Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (2 км/ч - дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора «Каскад», вообще ДСТУ разрешена погрешность для такой категории устройств - до ± 3 км/ч)», - говорится в сообщении.

К ответственности привлекается лицо, на которое зарегистрировано ТС, или надлежащий пользователь, указанный владельцем в Едином государственном реестре транспортных средств (услуга доступна в онлайн-сервисе «Электронный кабинет водителя»); руководитель юридического лица, или определенное им ответственное должностное лицо; лицо, которое ввезло авто на территорию Украины (и гражданин Украины, и иностранец или лицо без гражданства).

При этом отмечается, что персональные данные правонарушителя полицейский устанавливает из соответствующих реестров МВД, Минюста (Единый государственный реестр транспортных средств, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, информационно-телекоммуникационной системы пограничного контроля «Гарт-1»).

В МВД отмечают, что приборами фиксируются ТС, на которых нанесена пленка со свойствами искажения изображения номерного знака или сетка. «Если правонарушитель закроет каким-либо предметом номерной знак или вообще его снимет, то правонарушение не зафиксируется. Однако есть другие рычаги влияния на таких правонарушителей - это штраф при остановке такого ТС за управление без номерных знаков или знаками, которые не соответствуют стандартам. Патрульная полиция имеет доступ к системе «Безопасный город», а это более 6 тыс. камер видеонаблюдения по городу Киеву, поэтому таких правонарушителей будут отслеживать и привлекать к административной ответственности», - отмечают в ведомстве.

Автофиксация нарушений ПДД: каковы размеры штрафов

В МВД сообщили о размерах штрафов:

255 грн - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч;

510 грн - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Штраф необходимо оплатить в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. При обжаловании эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по существу.

Если штраф не уплачен, то по истечении 30 дней запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство - на транспортное средство должника и другое имущество (недвижимость, ценные бумаги и т.п.) может быть наложен арест, должник теряет право свободно распоряжаться своим имуществом. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.

Если транспортным средством пользуется несколько человек (например, водители служб такси), то постановление будет выноситься на лицо, по которому зарегистрировано транспортное средство в соответствующем реестре МВД. Если определен надлежащий пользователь - ответственность несет надлежащий пользователь. Если ТС зарегистрировано на юридическое лицо - руководитель юридического лица.

Реквизиты для уплаты штрафа за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, отличаются от реквизитов, которые сейчас установлены для штрафов, налагаемых работниками патрульной полиции за нарушение ПДД.

«Казначейством открыт единый счет для оплаты штрафов автофиксации. Реквизиты для уплаты штрафа есть в каждом постановлении и они указаны в отрывной квитанции. Дополнительно они будут опубликованы на официальных сайтах МВД или Нацполиции», - говорится в сообщении МВД.

«Письмо» счастья: как водитель узнает о факте фиксации нарушения

Узнать о факте фиксации нарушения можно:

с помощью СМС-сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД;

на официальных сайтах МВД или Нацполиции в сети Интернет;

от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей органов Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы - иностранцам и лицам без гражданства, ввозившим транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Постановление о привлечении к ответственности может выноситься без участия лица, привлекаемого к ответственности, направляется нарушителю по почте в течение 3-х дней с даты вынесения. Обжаловать постановление можно в течение 10 дней с даты вступления постановления в законную силу.

В МВД отмечают, что лицо освобождается от административной ответственности, если в течение 20 дней с даты получения постановления лицо предоставило документ о том, что транспортное средство или номерные знаки выбыли из его законного владения в результате противоправных действий (угон, хищение), лицо, которое фактически управляло транспортным средством, в течение 20 дней должно оплатить штраф и предоставить заявление в уполномоченное подразделение Национальной полиции о признании факта правонарушения и предоставлении согласия на привлечение к административной ответственности.

Как сообщал УНИАН, система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения должна была заработать с 1 мая, но в связи с карантином ее запуск был перенесен.

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