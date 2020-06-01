Зафиксировали 262 нарушения ПДД: на украинских дорогах заработали камеры автофиксации

С 1 июня в Киеве и области заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков соообщил, что в Киеве камеры автофиксации за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.

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Об этом Аваков сообщил в Twitter.

"В 00:00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости. И это при том, что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч. Берегите себя и свои деньги! Будьте внимательны", - написал Аваков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, в 00:01 заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

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