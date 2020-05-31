С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации в Киеве (карта)

Уже с 1 июня водителям начнут рассылать постановления в бумажном виде о нарушении ПДД.

С 1 июня водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, начнут приходить так называемые «письма счастья» - постановления в бумажном виде о нарушении ПДД. УНИАН разобрался, как работает автофотовидеофиксация, какая от нее польза и где можно посмотреть информацию о собственном правонарушении. А для того, чтобы избежать каких-либо штрафов, - смотрите карту, где установлены камеры фотовидеофиксации, и не превышайте скорость.

Зачем полиция установила камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД

Камеры фотовидеофиксации установлены, чтобы уменьшить количество ДТП из-за превышения скорости. За 28 лет независимости на территории Украины в ДТП погибло 174 тысячи человек и почти 1 миллион 264 тысячи граждан получили травмы. По статистике 40% ДТП происходит из-за превышения скоростного режима. Камеры будут установлены в местах, где по статистике гибло и травмировалось в ДТП больше всего наших граждан.

Кроме того, в условиях пандемии коронавируса благодаря камерам и "письмам счастья" будет меньше личных контактов полицейских с водителями, то есть - эпидемиологическая безопасность.

«Внедрение системы фотовидеофиксации позволит нам в разы снизить смертность на дорогах. И уже впоследствии эта система будет работать по всей стране», - прокомментировал в свое время Владимир Зеленский.

Что такое камеры автофотовидеофиксации

Система автоматической фотовидеофиксации – это сложная высокотехнологичная система, которая состоит из оборудования: сертифицированных и стандартизированных комплексов фотовидеофиксации и рабочих станций обработки данных; современного, защищенного от вмешательства программного обеспечения и квалифицированных операторов рабочих станций.

Как будет работать автофотовидеофиксация

Информация о зафиксированных правонарушениях попадает в систему электронной фиксации, где полицейский проверяет наличие и полноту данных про ответственное лицо, транспортное средство, соответствие номерного знака, марки и модели ТС.

Данная система также будет дополнительно работать и помогать полиции в определении транспортных средств, находящихся в розыске, угоне, а также ТС с несоответствующими номерными знаками. Такая информация будет передаваться и обрабатываться другими службами.

Когда полицейский проверил соответствие всех данных и их массив является достаточным для того, чтобы привлечь лицо к ответственности, полицейский формирует постановление и накладывает электронную подпись.

Далее постановление автоматически направляется в учреждения, которые печатают постановление и отправляют адресату.

Где можно посмотреть информацию о правонарушениях

Информацию о правонарушениях можно будет получить не только в бумажном виде, а и посмотреть в электронном кабинете водителя.

Сейчас в Украине работает два сервиса для проверки информации о выявлении нарушения:

через электронный кабинет водителя – e-driver.hsc.gov.ua

на сайте МВД bdr.mvs.gov.ua.

В ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push-сообщений информировать о том, что есть информация о факте выявления превышения скорости.

Адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве

Адреса установленных камер в Киеве:

ул. Елены Телиги, 39​;

Набережное шоссе, 4 (напротив);

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;

Улица Братиславская, 18;

Чоколовский бульвар, 24;

Северный мост (в направлении левого берега);

Северный мост (в направлении правого берега);

Броварской проспект. (м. Левобережная);

Броварской проспект/ ул. Строителей;

Южный мост (в направлении левого берега);

Южный мост (в направлении правого берега);

Проспект Героев Сталинграда, 25;

Проспект Владимира Маяковского, 56;

Проспект Владимира Маяковского, 65;

Дружбы народов бульвар, 27;

Дружбы народов бульвар, 36;

Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев;

Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов;

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана;

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана.

Штрафы за превышение скорости

за превышение более чем на 20 км / ч - штраф составляет 255 гривень

за превышение скорости более чем на 50 км / ч - 510 гривень.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

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