В понедельник, 28 августа, Национальная служба воздушного движения Великобритании (NATS) столкнулась с технической проблемой, продолжавшейся несколько часов, что привело к массовым сбоям в полетах в воздушном пространстве Великобритании.
Как сообщает Reuters, сотни рейсов были отменены или отложены после того, как авиадиспетчеры были вынуждены перейти на системы ручного управления. Аэропорт Хитроу, самый загруженный хаб Великобритании, в твиттере рекомендовал пассажирам связаться с авиакомпанией перед поездкой в аэропорт.
По информации британского министра транспорта Марка Харпера, массовые перебои в полетах возникли из-за технической проблемы с системами управления воздушным движением. По его словам, чиновники не считают, что техническая проблема является результатом кибератаки.
"Я предполагаю, что еще несколько дней до того, как авиакомпании получат свои самолеты и возобновят свои услуги в нормальном режиме", - сказал Харпер.
Авиакомпании заявили, что вносят изменения в свои расписания, чтобы попытаться перевезти как можно больше пассажиров, но некоторые самолеты и экипажи были не там, где должны быть.
Хитроу и отмена рейсов
В июле 2022 года лондонский аэропорт "Хитроу" потребовал от авиакомпаний прекратить продажу авиабилетов через него, поскольку его мощности не справляются с хаосом, вызванным чрезывычайным пассажиропотоком в летний туристический сезон.
Хотя решение о прекращении продажи билетов обычно принимается самими авиакомпаниями, "Хитроу", который является крупнейшим и самым загруженным аэропортом в Соединенном Королевстве, взял дело в свои руки, пытаясь остановить волну задержек, отмен и очередей, которые захватили аэропорты не только по всей стране, но и в других странах Европы.