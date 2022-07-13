Волна задержек, отмен и очередей накрыла аэропорты Европы с началом летнего туристического сезона.

Лондонский аэропорт "Хитроу" требует от авиакомпаний прекратить продажу авиабилетов через него, поскольку его мощности не справляются с хаосом, вызванным чрезывычайным пассажиропотоком в летний туристический сезон.

Об этом пишет Travel off Path.

Отмечается, что хотя решение о прекращении продажи билетов обычно принимается самими авиакомпаниями, "Хитроу", который является крупнейшим и самым загруженным аэропортом в Соединенном Королевстве, взял дело в свои руки, пытаясь остановить волну задержек, отмен и очередей, которые захватили аэропорты не только по всей стране, но и в других странах Европы.

При этом еще до этого несколько местных и международных авиакомпаний уже сократили свои предложения по количеству рейсу, однако лондонский аэропорт считает, что их усилия не принесли существенных результатов. Новые требования могут привести к отмене существующих бронирований рейсов и сокращению вариантов рейсов для путешественников этим летом.

Отметим, аэропорты по всей Европе столкнулись с массовыми задержками и отменами авиарейсов, а также огромными очередями с началом летнего туристического сезона. Это связано с целым рядом причин, в первую очередь вызванных последствиями пандемии коронавируса. С одной стороны, авиаотрасль не рассчитала спрос на авиапутешествия, ведь этим летом впервые за два года туристы смогли свободно путешествовать по всему миру. С другой стороны, авиаотрасль до сих пор испытывает нехватку персонала, ведь за время пандемии многие сотрудники были сокращены. Также определенное влияние на ситуацию оказала и развязанная Россией война в Украине.

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