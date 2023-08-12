Самолет пытался облететь грозовой фронт и оказался в закрытой для полетов зоне.

Самолет с норвежскими туристами, направлявшимися на отдых в Турцию, залетел в закрытое для коммерческих полетов воздушное пространство Украины. Это уже второй подобный случай за последнее время.

Происшествие произошло еще 25 июля, но внимание на инцидент обратили только сейчас, пишет норвежское издание NRK. Airbus A320-200 авиакомпании BBN Airlines отправился в Анталию, имея на борту около 180 пассажиров. Самолет с экипажем был зафрахтован турецкой авиакомпанией Freebird. Ответственным оператором рейса была компания, которая осуществляет чартерные рейсы в Турцию.

Во время полета на пути самолета появился штормовой фронт, из-за чего экипаж решил немного скорректировать курс, чтобы обойти зону непогоды. Хотя сама авиакомпания это не подтверждает, данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют, что альтернативный маршрут частично прошел через воздушное пространство Украины.

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"После входа в юго-западную Украину чартерные туристы длительное время находились в запрещенной для полетов зоне, прежде чем самолет наконец вошел в уезд Сучава в Румынии", – пишет издание.

По запросу журналистов представитель BBN Airlines заявил, что компания "понимает беспокойство" и "будет активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты". Также в компании начали внутреннее расследование.

Пока не удалось выяснить, давала ли украинская власть разрешение на пролет чартерного самолета в закрытом воздушном пространстве Украины.

Закрытие воздушного пространства над Украиной

Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов утром 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного российского вторжения.

В последнее время было несколько заявлений о намерениях восстановить коммерческие авиаперелеты по крайней мере в западной части Украины. Однако в Воздушных силах ВСУ говорят, что в текущих условиях восстанавливать коммерческие рейсы просто опасно.

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