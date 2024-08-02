С сентября прошлого года "Укрзализныця" приостановила реализацию металлолома на открытых аукционах. Сначала УЗ хотела добиться права на экспорт сырья, но не получила разрешения от Кабмина. Возобновить продажу планировали весной, но до реализации этого намерения дело не дошло. Из-за этого компания теряет средства дважды - ведь может заработать не только на ломе, но и на перевозке этого лома, пишет GMK Center.

"Металлолом на складах - это двойные потери госкомпании. УЗ теряет от приостановки продажи более 150 тыс. т лома примерно на 0,8-1 млрд грн. Кроме того, компания могла бы дополнительно заработать на перевозках 150-200 тыс. т лома в год", - указывают аналитики Центра.

Ситуация с остановкой реализации лома уже парадоксальна, и показывает полную безответственность менеджмента "Укрзализныци", подчеркивают в GMK Center.

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"Если бы сырье, которое нужно покупателям, год лежало на складе без движения у частной компании, и приводило к финансовым потерям, то ответственные минимум получили бы выговор. Тем временем, УЗ предлагает еще выше поднять огромные тарифы на грузоперевозки. По мнению участников рынка, эти тарифы надо снижать, поскольку они уже сделали многие украинские компании неконкурентоспособными на внешних рынках", - указывают аналитики.

Напомним, железнодорожный оператор прекратил реализацию лома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать лом в обход системы Prozorro, посчитав, что это создаст коррупционные риски.

На этой же неделе УЗ "Укрзализныця" отменила ряд довоенных аукционов по продаже металлолома, которые состоялись в начале февраля 2022 года. Было отменено 50 лотов по продаже сырья в объеме 33,8 тыс. т, на общую сумму почти 300 млн грн.