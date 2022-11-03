Состояние российской авиации специалистами международной организации ИКАО оценивается как опасное.

В Иркутске у пассажирского самолета А320 "Уральских авиалиний" при посадке лопнули шины. По предварительной информации, на борту находились 83 пассажира и шесть членов экипажа, но никто не пострадал.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире проекта Freeдом подтвердил, что этот инцидент является закономерным отображением ситуации во всей российской авиации, которая сильно пострадала из-за санкций, а также решений самой РФ.

"Они пиратски захватили самолеты, когда отказались их вернуть лизингодателю. Это просто кража. В ответ россияне получили запрет на какое-либо обслуживание самолетов и поставку запчастей, отзыв лицензий технических центров на обслуживанием самолетов. Как результат всех этих и предыдущих санкций все компании перестали страховать российские самолеты. То есть сейчас россияне практически не могут летать за границу", - объяснил он.

По словам эксперта, состояние российской авиации оценивается как опасное.

"Тренировочные центры отказываются проверять пилотов, а также готовить новых. Состояние российской авиации международной организацией гражданской авиации ИКАО оценивается как опасное. Сейчас пошли первые... сработал не человеческий, а технический фактор. Начали сыпаться узлы и детали самолетов, которые не обслуживаются должным образом", - добавил Романенко.

Падение самолетов в РФ

Как ранее сообщал УНИАН, впонедельник, 28 марта, истек крайний срок для российских авиакомпаний, которые должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти $10 млрд. Российский министр транспорта Виталий Савельев признал, что украденные Российской Федерацией лизинговые самолеты западного производства никогда не смогут покинуть территорию РФ.

1 августа пилотам самолетов в РФ позволили тормозить двигателем для сохранения колодок. Также сообщалось, что российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

17 октября в Ейске на жилой дом упал сверхзвуковой истребитель бомбардировщик Су-34. Тогда погибли 15 человек, пилотам удалось спастись.

Уже 23 октября произошла новая авиакатастрофа - в российском Иркутске на жилой дом рухнул истребитель Су-30, который вылетел с авиазавода. Погибли двое пилотов, которые не успели катапультироваться.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что любой российский гражданский или военный самолет является потенциальным убийцей своих пассажиров и пилотов.

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