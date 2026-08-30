Почему вражеские 'Шахеды' почти всегда летят в Киев по одному маршруту: объяснение Флеша

Именно благодаря связи с белорусскими вышками дроны получают точные координаты.

Многих украинцев интересует вопрос, почему реактивные дроны-камикадзе типа "Шахед" ("Герань-3") почти всегда летят на Киев по одному и тому же маршруту. Как проанализировал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, беспилотники на протяжении всего пути держатся у границы с Беларусью, вместо того чтобы лететь по кратчайшему маршруту.

"Я пришел к выводу, что LTE-модемы на "Шахедах" при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси", - подчеркнул он.

Советник считает, что именно благодаря связи с белорусскими вышками дроны получают точные координаты и поддерживают телеметрию с оператором, пока они не развернутся в сторону Киева.

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Как пишет ZN.UA, со ссылкой на специалистов по радиоэлектронной борьбе и связи, обычная вышка мобильной связи 4G/LTE может распространять сигнал на 15–25 км вглубь соседней территории, чего достаточно для покрытия приграничной траектории полета.

"Реактивная модификация "Шахед-238" разгоняется примерно до 450-600 километров в час - значительно быстрее винтового "Шахед-136", который летит со скоростью около 180 километров в час, но при этом расходует топливо гораздо интенсивнее и способен находиться в воздухе лишь 1,5–2 часа. Это, по тем же оценкам, вынуждает оператора искать не самый короткий, а наиболее стабильно прикрытый связью коридор", - добавляет издание.

Флеш высказал и альтернативные объяснения, а именно связь через сети MESH, однако отверг их, поскольку такие пункты управления работают на значительно большем расстоянии от границы, чем траектория полета БпЛА. Свое сообщение советник закончил прямым вопросом к аудитории: "Что скажете?", подчеркнув, что это лишь предположение, а не подтвержденный факт.

Под этим постом появилось много комментариев. Часть подписчиков предложила свои версии. Кто-то говорит, что беспилотники следуют по кратчайшему и относительно безопасному коридору к украинской столице, другие считают, что они движутся над руслом Днепра, где их сложнее сбить.

В то же время часть людей говорит, что реактивные "Шахеды" летят на высоте от 7 до 8 км, поэтому теория о полете над водой не выдерживает критики.

Борьба с российскими "Шахедами" - последние новости

Ранее министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что у Украины есть 4 потенциальных перехватчика реактивных "Шахедов". По его словам, эти перехватчики уже прошли полевые испытания.

Хмара добавил, что сейчас необходимо "максимально быстро довести эти решения до нужного уровня и нарастить производство до тысяч единиц".

Также Флеш сообщал, что Россия запускает по Украине "Шахеды", которые только что сошли с конвейера. Он отметил, что количество реактивных "Шахедов", которые РФ запускает по Украине, за месяц выросло с 1500 до более чем 2500.

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