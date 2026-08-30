'Ситуация критическая': сенатор США призвал срочно ударить санкциями по России

Блументал заявил, что законопроект о санкциях может ослабить позиции Путина.

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блументал призвал Палату представителей одобрить принятый Сенатом законопроект о санкциях против России. Такое заявление он сделал в эфире программы "Face the Nation with Margaret Brennan", пишет CBS News.

Блументал заявил, что санкции против РФ необходимо ввести сейчас в связи с "крайне критической ситуацией" в ходе войны в Украине.

"Это чрезвычайно неотложный момент не только потому, что Путин может попытаться эскалировать конфликт, но и потому, что он находится в тяжелом экономическом положении. И подобный законопроект о санкциях, перекрывающий поток доходов для его военной машины, может полностью подорвать его способность вести эту жестокую, кровопролитную войну", – сказал сенатор.

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В издании напомнили, что Сенат принял этот законопроект с широким межпартийным большинством голосов перед уходом на августовские каникулы в начале августа. Инициатива последовала за смертью сенатора Линдси Грэма, который наряду с Блументалем долгое время был главным сторонником законопроекта. Теперь же инициатива по введению санкций перешла в Палату представителей, которая на следующей неделе должна вернуться к работе после пятинедельного перерыва.

В издании добавили, что законопроект о санкциях против России и Ирана позволит президенту США вводить пошлины в размере до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, с исключением для стран, которые импортируют из России менее 15% своего природного газа и при этом принимают меры по сокращению импорта.

Законопроект столкнулся с критикой со стороны демократов, которые заявляют, что этот законопроект даст президенту США Дональду Трампу слишком много полномочий. Блументал же выступил в защиту законопроекта, который, по его словам, стал результатом кропотливых переговоров с торговым представителем США, Белым домом и чиновниками из обеих партий.

"Он был принят Сенатом 86 голосами против 11 – в наши дни не так много законопроектов проходят с таким успехом", - подчеркнул сенатор.

Также Блументал заявил, что законопроект о санкциях может ослабить позиции Путина, сославшись на экономические перспективы Москвы. Он отметил, что экономика РФ сейчас находится на грани серьезного кризиса. По его словам, Москву ждет дефицит в 125 миллиардов долларов, что составляет 5% ВВП, а процентная ставка по государственному долгу составляет 14%.

Блументал заявил, что очень надеется на то, что законопроект о санкциях найдет достаточную поддержку со стороны демократов для принятия в Палате представителей. Он поделился, что во время визита в Украину на прошлой неделе призвал президента Владимира Зеленского встретиться с членами Конгресса.

"Я очень надеюсь, что он это сделает, потому что он – самый решительный защитник Украины", – сказал сенатор.

Кроме того, Блументал подчеркнул, что Украина добивается прогресса. По его словам, Украина способна переломать ход событий в войне против России.

Когда США могут принять "адские" санкции против России

Ранее сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блументал заявил, законопроект об "адских" санкциях против России может быть принят в следующем месяце. Он подчеркнул, что этот закон станет "мощным ударом" по попыткам президента РФ Владимира Путина финансировать войну в Украине.

Хотя демократы в целом поддерживают санкции, некоторые из них выразили опасения, что это даст Дональду Трампу свободу действий для введения дополнительных пошлин, в том числе в отношении союзников США. Блюментал же отметил, что исключения, предусмотренные в законопроекте, избавят европейских союзников от введения пошлин, что развеет опасения, высказанные некоторыми демократами.

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