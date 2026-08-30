В Киеве и области планируют изменить комендантский час и объявлять тревогу по-новому

Власти хотят обеспечить стабильное движение поездов, связывающих всю страну.

В Киеве и области рассматривают возможность изменения режима комендантского часа, чтобы обеспечить работу транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог. Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник в Telegram.

"Мы должны обеспечить стабильное движение поездов, связывающих всю страну. "Укрзализныця" продолжает развивать системы мониторинга угроз и реагирования в координации с военными", - поделился он.

Калашник отметил, что также идет работа над вопросами круглосуточной работы вокзалов, рассредоточения поездов и пассажиров, предотвращения одновременного прибытия на смежные платформы, сокращения времени посадки и высадки, в частности благодаря упрощению контроля в случае повышенной угрозы.

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"Отдельно работаем над дифференцированной системой оповещения в зависимости от типа угрозы и изменением режима комендантского часа в Киеве и области. Это необходимо для логистики, передвижения людей и работы экономики", - добавил министр.

По словам Калашника, завтра по инициативе премьер-министра Сергея Корецкого наработанные предложения будут представлены правительству. Он подчеркнул, что все решения будут приниматься только после согласования с военными.

Десятки поездов "Укрзализныци" застряли в пути из-за атаки РФ

Напомним, что утром 28 августа десятки поездов "Укрзализныци" двигались с задержками из-за российской атаки. Наибольшие задержки в настоящее время наблюдаются у поездов, следующих из Сум и Кременчуга.

В частности, поезд №775/776 Сумы – Киев задержался на 15 часов, а три рейса – №69/70 Кременчуг – Перемышль, №131/132 Кременчуг – Мукачево и №129/130 Полтава – Мукачево – на 12 часов.

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