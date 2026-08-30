Россия заявила о захвате двух сел в Сумской области: Силы обороны ответили

Враг смог предпринять лишь единичные штурмовые действия, которые закончились там же, где и начались.

Заявления российских пропагандистов о захвате сел Великий Прикил и Садки в Сумской области не соответствуют действительности.

Как сообщил Центр коммуникаций группировки войск "Курск", оба населенных пункта находятся под контролем Сил обороны. "По данным наших подразделений, враг смог провести лишь единичные штурмовые действия, которые закончились там же, где и начались", – говорится в сообщении.

В группировке подчеркнули, что за неделю россияне "освободили" в Сумской области уже пять населенных пунктов.

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"Если верить этим сводкам, враг давно должен был исчерпать список сел в Сумской области. Но россияне каждый раз находят, что можно "освободить" повторно", – отметили в Силах обороны.

Там также добавили, что ситуация на этом направлении находится под контролем, подразделения выполняют боевые задачи.

Заявления россиян о захвате сел в Сумской области: что известно

Как сообщал УНИАН, 29 августа Минобороны России заявило о захвате Храповщины к северо-востоку от Сум. Однако украинская группировка войск "Курск" опровергла эту информацию и заявила, что населенный пункт находится под контролем Украины.

Российская группировка "Север" также опубликовала карту, на которой утверждалось о захвате Новой Сичи к северо-востоку от Сум. В то же время аналитики ISW не нашли доказательств, подтверждающих это заявление.

В то же время аналитики отмечают, что российские войска накапливают личный состав и технику на Славянском направлении, вероятно, готовясь к более активным наступательным действиям. В то же время украинские военные контратакуют на нескольких участках фронта и имеют подтвержденное продвижение вблизи Доброполья.

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