'Настоящая историческая находка': на Прикарпатье мужчина нашел в лесу бидон с архивом ОУН

Прогуливаясь по лесному массиву недалеко от села Старые Скоморохи, Андриан Шаган случайно зацепился ногой за проволоку.

Недавно в лесу недалеко от села Старые Скоморохи в Прикарпатье мужчина нашел под слоем почвы бидон, в котором, как оказалось, находились документы Бильшивцевского районного руководства ОУН, сообщается на Facebook-странице Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Степана Бандеры.

Находку обнаружил Андриан Шаган из села Загорье. Прогуливаясь по лесному массиву вблизи села Старые Скоморохи, мужчина случайно зацепился ногой за проволоку.

"Любопытство взяло верх, и под слоем почвы оказалась запечатанная канистра, заполненная ценными историческими документами, преимущественно 1948–1949 годов", – говорится в сообщении.

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В музее добавили, что для обследования места находки и безопасного извлечения архива на место немедленно выехала совместная рабочая группа. В настоящее время находка передана ученым музея.

"Наши специалисты уже приступили к кропотливому процессу детальной обработки найденных материалов, ведь документы требуют особого ухода", – отметили в музее.

Специалисты пообещали впоследствии обязательно рассказать о первых результатах исследования и ознакомить общественность с деталями этого уникального архива.

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Также мы писали, что археологи в Хмельницкой области во время раскопок курганного могильника возле села Малиевцы обнаружили скифское захоронение IV века до нашей эры. Исследователь курганного могильника Виталий Гуцал отметил, что среди находок – элементы конской сбруи и необычная бронзовая накладка с растительным орнаментом, который ранее не встречался среди предметов скифской культуры. На бронзовой детали изображен десятилепестковый цветок и точки вокруг него. Подобный растительный орнамент, по словам Гуцала, ранее не был известен среди предметов скифской культуры.

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