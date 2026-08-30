Пока Россия слабеет, Китай усиливается: WSJ раскрыло, что стоит за встречей Путина и Си

Путин, по оценкам аналитиков, вынужден принять роль младшего партнера Пекина.

За месяцы, прошедшие с последней встречи кремлевского диктатора Владимира Путина с его важнейшим стратегическим партнером, лидером Китая Си Цзиньпином, их военное время сложилось для них по-разному, и различие резко усилилось.

Пока Россия пережила летние болезненные удары Украины по своей нефтегазовой отрасли и другим экономически уязвимым целям, Китай вышел из глобального шока войны с Ираном с большей властью над нефтяными рынками и большей устойчивостью к давлению Запада, пишет The Wall Street Journal.

Меняющийся статус власти двух лидеров окажется в центре внимания в понедельник, 31 августа, когда они встретятся в Киргизии. Также очевидным станет их общее противостояние власти США. Встреча запланирована на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества – группы из 10 стран, ориентированной на безопасность, в которую входит Иран, что дает изолированному режиму дополнительную меру международного признания.

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Китай предоставил финансовую поддержку Ирану, пока Тегеран пытается пережить военное и экономическое давление США. Тем временем Иран поставлял смертоносные дроны, которые Россия использовала против Украины.

Как Россия становится младшим партнером Китая на фоне войны в Украине

Москва содержит авиабазу в Киргизии, бывшей советской республике, но пока международное влияние Москвы ослабевало во время ее затяжной войны в Украине, Китай усиливал свое присутствие в этой стране.

Эта динамика простирается далеко за пределы Центральной Азии. Более доминирующая роль Китая ощущается и внутри самого Кремля, заявляют аналитики: Путин теперь вынужден принять роль младшего партнера, пока российская экономика становится все более зависимой от Пекина.

Экономическая боль, которую Россия испытала от украинских ударов, лишь усиливает зависимость Москвы от Китая, пишет СМИ. Это может дать Си дополнительный рычаг влияния, чтобы убедить Путина принять публичную позицию Пекина по войне России в Украине, призывающую положить конец насилию и начать переговоры.

В то же время Китай выиграл от вторжения России, получив более дешёвую нефть и доступ к внутреннему рынку страны, лишенному западных конкурентов. Российский рынок стал настолько заложником китайского импорта, что различные отрасли призвали правительство Путина ограничить объем допускаемых товаров.

Пекин никогда не осуждал российское вторжение в Украину. Он высказал некоторую приглушенную критику, заявив, что ядерных угроз выдвигать не следует, поскольку российские официальные лица неоднократно намекали, что могут применить ядерное оружие в этом конфликте.

Визит Рэтклиффа и предостережение по НАТО

Встреча Путина и Си проходит спустя несколько дней после того, как директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Москву. Рэтклифф предостерег Россию от нападения на европейские страны Организации Североатлантического договора и дал ясно понять, что США остаются приверженными альянсу НАТО.

Хотя перспектива расширения Россией своей войны на страны НАТО может вызывать глубокую обеспокоенность у Китая, Си вряд ли поднимет такие опасения публично, говорят аналитики.

"Если этот вопрос вообще будет обсуждаться, это, скорее всего, произойдёт за закрытыми дверями", – заявила Ева Зайверт, старший аналитик берлинского Института китаистики имени Меркатора.

Скрытые трения между Москвой и Пекином

Тем не менее некоторая напряженность в отношениях России и Китая всё же проявилась. Некоторые россияне обвиняют Китай в том, что тот предоставляет ровно столько поддержки, чтобы удержать российскую экономику на плаву, а солдат – в бою, при этом сбрасывая часть избытка своего производства на своего северного соседа.

Пекин отклонил предложения Москвы построить новый газопровод в Китай, вместо этого потребовав цену на газ, соответствующую субсидируемому внутреннему рынку России. С другой стороны, Китай поставляет России некоторые товары двойного назначения и детали для дронов.

Публичный раскол в России проявился ранее в этом году, когда депутат правящей партии "Единая Россия" Константин Затулин сравнил партнёрство Китая с Россией с партнёрством Европы с Украиной, заявив, что Пекин не предлагает Москве достаточной поддержки.

Публичный спор оказался недолгим.

"Путин мало что может сделать в отношении Китая, он по-прежнему рассматривает Си как стратегического партнёра", – заявила Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги по России и Евразии.

"Публично я ожидаю, что Си будет придерживаться привычной для Китая риторики: предостережения от эскалации и призывы к деэскалации, диалогу и политическому урегулированию. Это позволило бы Пекину сигнализировать об обеспокоенности более широким конфликтом, не критикуя напрямую и не вступая в публичную конфронтацию с Москвой", - добавила она.

Другие новости о России и Китае

Ранее УНИАН сообщал, что Китай и Россия наступают США на пятки в новой космической гонке. В этом месяце китайской аэрокосмической компании впервые удалось посадить ракетный ускоритель, Россия же быстро развертывает низкоорбитальные спутники, способные передавать интернет-услуги на Землю.

Кроме того, мы также рассказывали, что российский ВПК использует дружбу с Китаем. В частности, Россия будет наращивать производство дешевых средств поражения с китайскими двигателями и деталями.

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