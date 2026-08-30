'Страшное слово - пехота': командир взвода объяснила, почему военные идут в СЗЧ

Среди операторов БПЛА и артиллеристов случаев СЗЧ меньше, чем среди пехотинцев.

Случаи самовольного оставления части (СОЧ, далее СЗЧ) есть и в 56-й бригаде, как и во всех остальных, но они редки.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала младший лейтенант, командир взвода тяжелых бомбардировочных дронов Виктория (Руна) Ковбасюк. Она предположила, что на решение уйти в СЗЧ в первую очередь влияет страх.

"Каждому военному страшно слово "пехота"… Мы – люди, все мы боимся. Те, кому выпала такая судьба, уходят, наверное, в СЗЧ. Также бывают случаи, когда люди побывали в пехоте, вышли с позиции, выжили, и у них возникает мысль, что они больше не хотят туда возвращаться", – рассказала военная и добавила, что среди операторов БПЛА или артиллерии случаев ухода в СЗЧ меньше.

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Наоборот, по её словам, в бригаде много случаев возвращения из СЗЧ.

"К нам в бригаду приходят из других подразделений, ко мне в подразделение приходит очень много людей. Люди вернулись из СЗЧ и сейчас являются отличными операторами БПЛА, а раньше они просто боялись служить в пехоте", – пояснила Руна.

Также военная положительно оценила новые контракты с четко прописанными сроками службы. Она отметила, что если все будут соблюдать эти контракты, то люди будут идти служить и будут знать, что у них потом будет отсрочка.

"Если же будут нарушения, то 1–3 таких случая, и больше никто на это не подпишется", – предупредила она.

Говоря о контрактах, Руна заметила, что в бригаду по контрактам для молодежи 18–24 лет пришло мало людей.

"Больше всего сейчас присоединяются через рекрутинг", – уточнила она.

Ситуация со СЗЧ

Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец называл причину, по которой военные уходят в СЗЧ. Он отмечал, что в Украине существует приказ, согласно которому военные не могут находиться на передовой дольше 60 суток. Однако на практике этот срок очень часто превышается.

В июле Верховная Рада официально продлила действие военного положенияи мобилизации в Украине на три месяца, до 31 октября. Это голосование стало уже 20-м с начала полномасштабной войны.

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