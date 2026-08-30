Тысячи дронов вместо снарядов: Forbes раскрыл, как изменилась тактика РФ на фронте

Россия заменяет артиллерию и танки FPV-дронами из-за украинских зон поражения.

Российские оккупанты исторически следовали советской доктрине, делающей акцент на использовании массированного огня для уничтожения обороны противника перед продвижением манёвренных сил. Этот огонь традиционно обеспечивался сочетанием танков и артиллерии.

И хотя такой подход давал России некоторые успехи на раннем этапе продолжающейся войны с Украиной, сейчас он сталкивается с серьезным вызовом со стороны украинских "зон поражения". Эти зоны простираются наружу от украинских линий и патрулируются дронами, которые специально ищут российскую технику и личный состав, пишет Forbes.

За последний год эти зоны расширились во многих регионах за пределы эффективной дальности российской артиллерии и бронетехники, ограничивая их значимость для боя. При этом, на тактическом уровне Россия, судя по всему, нашла решение этой проблемы через использование FPV-дронов, заявляют журналисты.

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Россия начала запускать тысячи радиоуправляемых FPV-дронов в день в районе Дружковки и Доброполья в рамках усилий по захвату этих городов. Это увеличение использования совпадает с тем, что Россия переформатирует часть своих бронетанковых подразделений в дроново-штурмовые формирования. Используя дроны для доставки огня, Россия может придерживаться своей традиционной доктрины, заменяя многие роли, ранее выполнявшиеся артиллерией и танками.

Украинские дроны отодвигают российскую артиллерию

Во время боев на Донбассе в 2022 году российские оккупанты выпускали около 20 000 артиллерийских снарядов в день, а в пиковые дни – свыше 32 000. Такая огневая мощь позволяла сначала измотать украинскую оборону, а затем продвигать пехоту и технику. Но если наступление шло недостаточно быстро, украинские силы успевали перегруппироваться и удержать позиции.

Украинские дроны постепенно подорвали этот подход. Зоны поражения сейчас простираются на 10-15 км от линии фронта, а отдельные удары достигают 30 км, пишет СМИ. Это поставило под угрозу и артиллерию – в частности, системы Д-30 и 2С1 с дальностью около 15–22 км. Российское Минобороны в последние месяцы стало заметно реже публиковать видео с работой артиллерии – она теряет значение на передовой.

Россия заменяет артиллерию FPV-дронами

В северных частях Сумской и Харьковской областей Россия, по сообщениям, расформировывает танковые батальоны, перераспределяя военнослужащих в дроновые и штурмовые подразделения.

Особенно заметно это вокруг Дружковки – города из украинского "крепостного пояса". Российские операторы дронов запускают там свыше 1500 FPV-дронов в день по украинским позициям и путям снабжения, ещё около 1200 в день – в направлении Доброполья. Это не считая дронов с управлением по оптоволокну, которые сложнее засечь, говорится в материале.

Массированное применение FPV-дронов позволяет России достигать тех же тактических и психологических эффектов, что раньше давала артиллерия: заставлять украинские войска укрываться, расчищая дорогу штурмовым группам.

У дронов есть и практические преимущества – меньший физический след, более лёгкая подготовка операторов и низкая цена потери одного аппарата по сравнению с орудием или бронемашиной.

Что дальше

По мере развития технологий украинские дроны будут действовать на все большей дальности, отодвигая российскую артиллерию ещё дальше. Одновременно Россия будет наращивать применение собственных дальнобойных дронов, постепенно превращая все больше бронетанковых и артиллерийских частей в штурмовые подразделения с поддержкой дронов.

Украине придется усиливать оборону против FPV – сочетанием физических барьеров, средств РЭБ и ударов по позициям операторов дронов, поскольку одни лишь классические средства ПВО не справляются с таким объемом атак, заявляют журналисты.

При этом, по данным Института изучения войны, несмотря на тысячи ежедневных пусков дронов в районе Дружковки и Доброполья, подтвержденного продвижения там у России нет.

Смена тактики не решает фундаментальную проблему России с маневром – она лишь позволяет сохранять давление без риска крупных наземных штурмов. В результате бои останутся такими же медленными и изматывающими, как и прежде.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Россия заявила о захвате двух сел в Сумской области. "Если верить этим сводкам, враг давно должен был исчерпать список сел в Сумской области. Но россияне каждый раз находят, что можно "освободить" повторно", – отметили в Силах обороны.

Кроме того, мы также рассказывали, что Россия готовит крупное наступление на одном из направлений. В то же время украинские военные контратакуют на нескольких участках фронта и имеют подтвержденное продвижение вблизи Доброполья.

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