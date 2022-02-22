"Укрзализныця" из-за обстрелов с неподконтрольных Украине территорий на Донбассе изменила расписание движения одного из поездов.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
"Из-за обстрелов с неподконтрольных территорий вынуждены изменить расписание движения поезда № 6481/6482 Лантратовка — Кондрашевская-Новая — Лантратовка", - говорится в сообщении.
Так, с 22 февраля поезд не будет курсировать на перегоне Кондрашевская-Новая – Новый Айдар.
Со станции Новый Айдар поезд будет отправляться в 9:17 и прибывать в Лантратовку в 12:47.
Из Лантратовки поезд будет отправляться в 13:12 и прибывать на конечную станцию Новый Айдар в 16:42.
Ранее в правлении "Укрзализныци" ответили, будет ли прекращено железнодорожное сообщение с Европой.