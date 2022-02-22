С 22 февраля поезд № 6481/6482 Лантратовка — Кондрашевская-Новая — Лантратовка не будет курсировать на перегоне Кондрашевская-Новая – Новый Айдар.

"Укрзализныця" из-за обстрелов с неподконтрольных Украине территорий на Донбассе изменила расписание движения одного из поездов.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

"Из-за обстрелов с неподконтрольных территорий вынуждены изменить расписание движения поезда № 6481/6482 Лантратовка — Кондрашевская-Новая — Лантратовка", - говорится в сообщении.

Так, с 22 февраля поезд не будет курсировать на перегоне Кондрашевская-Новая – Новый Айдар.

Со станции Новый Айдар поезд будет отправляться в 9:17 и прибывать в Лантратовку в 12:47.

Из Лантратовки поезд будет отправляться в 13:12 и прибывать на конечную станцию Новый Айдар в 16:42.

Ранее в правлении "Укрзализныци" ответили, будет ли прекращено железнодорожное сообщение с Европой.

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