Изменения возникли из-за незапланированных путевых работ в Венгрии на железной дороге между Будапештом и Веной.

"Укрзализныця" предупредила, что с 26 октября временно ограничивается курсирование вагонов №431, 432 Киев-Вена-Киев и №430 Вена-Чоп-Вена.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, в связи с незапланированными путевыми работами в Венгрии на железной дороге между Будапештом и Веной, маршрут беспересадочных вагонов №431, 432 Киев-ВенаКиев и №430 Вена-Чоп-Вена будет ограничен до станции Будапешт-Келети без курсирования между Будапештом и Веной.

Отмечается, что изменения будут действовать с 27 октября по 18 ноября отправлением из Вены и с 26 октября по 17 ноября отправлением из Киева.

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Пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти даты венгерская железная дорога организовала порядок проезда.

По направлению в Вену:

по прибытии на станцию Будапешт-Келети в 08:20 утра вам необходимо воспользоваться метрополитеном (линия М4) для доезда до станции Будапешт-Келенфельд;

со станции Будапешт-Келенфельд каждые полчаса будут отправляться автобусы до станции Татабанья, которые подвязаны для пересадки на поезда до Вены. Например, автобус, выезжающий со ст. Будапешт-Келенфельд в 09:10 прибывает в ст. Татабания в 10:10 под отправление поезда RJX 62 в 10:26 в Вену, куда он прибудет в 12:21.

В УЗ отмечают, что проезд в автобусе и поезде бесплатный при наличии билетов в Вену.

В направлении из Вены:

учитывая, что время доезда до Будапешта (поезд + автобус + метро) увеличится, пассажирам с билетами из Вены необходимо начать свое путешествие на одном из поездов: RJX 61 (отправление 11:40), EC 145 (отправление 12:42), RJX 63 (отправление 13:40), EC 147 (отправление 14:37), RJX 65 (отправление 15:42).

Этими поездами вы доберетесь до станции Татабанья в Венгрии, где с вокзала вас заберут автобусы (которые тоже подвязаны под прибытие поездов) до станции Будапешт-Келенфельд.

По прибытии на станцию Будапешт-Келенфельд вам необходимо будет воспользоваться метрополитеном для доезда на станцию Будапешт-Келети, откуда в 19:40 и отправятся беспересадочные вагоны в Киев.

Проезд в автобусе и поезде также бесплатный при наличии билетов из Вены.

Продолжительность поездки автобусом (ст. Татабанья-ст. Будапешт-Келенфельд) - 1 час., а метрополитеном (ст. Будапешт-Келенфельд - ст. Будапешт-Келети) - 20 мин. Стоянка автобусов - на площадях перед вокзалами, но учитывая количество отмененных поездов между Будапештом и Веной, автобусов будет много.

"Укрзализныця" - последние новости

17 октября стало известно, что УЗ продолжает ремонтные работы до конца ноября на участке Надворная-Делятин и Микуличин-Ворохта и меняет маршрут курсирование ряда поездов в определенные даты месяца.

Также сообщалось, что УЗ подписала договор с "Крюковским вагоностроительным заводом" на приобретение 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, 9 плацкартных вагонов и 3 вагона, предназначенные для перевозки пассажиров с инвалидностью. Общая стоимость которых составляет почти 2 млн грн. По условиям договора изготовить и поставить новые вагоны будут в течение двух лет. Новые двери пассажирских купе в купейных вагонах и вагонах СВ будут оборудованы системой сигнализации и кнопкой блокировки дверей для большей безопасности пассажиров, предусмотрена также система видеонаблюдения.

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