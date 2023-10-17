В компании просят пассажиров учитывать изменения при планировании своих поездок.

"Укрзализныця" продолжает ремонтные работы на участке Надворная - Делятин и Микуличин - Ворохта до конца ноября и меняет маршрут курсирования ряда поездов в определенные даты месяца.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, завершение этих работ накануне входа в зимний период перевозок позволит железнодорожникам обеспечить качество перевозок пассажиров в направлении гор. Изменения коснутся следующих рейсов:

поезд №6/5 Запорожье-Ясиня будет курсировать до Ивано-Франковска в даты 5, 7, 13, 15, 19, 21, 27 и 29 ноября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 6, 8, 14, 16, 20, 22, 28 и 30 ноября;

будет курсировать до Ивано-Франковска в даты 5, 7, 13, 15, 19, 21, 27 и 29 ноября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 6, 8, 14, 16, 20, 22, 28 и 30 ноября; поезд №15/16 Харьков-Ясиня будет курсировать до Ивано-Франковска 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 ноября, и из Ивано-Франковска в Харьков 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27 и 29 ноября;

будет курсировать до Ивано-Франковска 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 ноября, и из Ивано-Франковска в Харьков 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27 и 29 ноября; поезд №95/96 Киев-Рахов будет курсировать до Ивано-Франковска 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ноября;

будет курсировать до Ивано-Франковска 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ноября; поезд №26/25 Одесса - Рахов будет курсировать до Черновцов 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ноября, и из Черновцов в Одессу 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ноября;

будет курсировать до Черновцов 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ноября, и из Черновцов в Одессу 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ноября; поезд №130/129 Кременчуг - Ворохта будет курсировать до Черновцов 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 ноября, и из Черновцов в Кременчуг 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27, 29 ноября;

будет курсировать до Черновцов 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28 ноября, и из Черновцов в Кременчуг 7, 9, 13, 15, 21, 23, 27, 29 ноября; поезд №55/56 Киев - Ивано-Франковск/Рахов будет курсировать в Черновцы 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ноября, и из Черновцов в Киев 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ноября;

будет курсировать в Черновцы 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ноября, и из Черновцов в Киев 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ноября; поезд №357/358 Киев - Ворохта будет курсировать до станции Коломыя 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ноября, и из Коломыи в Киев 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ноября.

В "Укрзализныце" попросили пассажиров учитывать указанные изменения при планировании своих путешествий.

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"Укрзализныця" - последние новости

Как сообщал УНИАН, в октябре в УЗ рассказали, что направляясь в Варшаву из Украины, можно удобно добраться до Львова на пересадку на ряд поездов. Так же, направляясь домой из-за границы, по станции Львов можно пересесть на определенные поезда.

Кроме этого стало известно, что "Укрзализныця" подписала договор с "Крюковским вагоностроительным заводом" на приобретение 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, 9 плацкартных вагонов и 3 вагонов, предназначенных для перевозки пассажиров с инвалидностью. Общая стоимость вагонов составляет более 1 млн. 951 тыс. грн. По условиям договора изготовить и поставить новые вагоны должны в течение двух лет.

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