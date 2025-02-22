В списке находятся города, для жизни в которых одному человеку нужно минимум 1500 долларов в месяц.

Нью-Йорк и Сан-Франциско являются городами с самой высокой стоимостью жизни. Ежемесячные расходы на одного человека в месяц могут составить около 5600 и 4700 долларов, соответственно. При составлении рейтинга сервис Numbeo учитывал среднюю стоимость транспорта, потребительских товаров, арендной платы, коммунальных платежей и цен в ресторанах.

В Азии же список дорогих городов удерживает Сингапур. Чтобы жить в этом городе-государстве, необходимо "выложить" около 4 тысяч долларов за одного человека. Эта сумма совпадает с тратой на жизнь в Лондоне, Великобритания.

Следом за Нью-Йорком и Сан-Франциско в топе находятся два города из Швейцарии — Женева и Цюрих

Видео дня

В топе, помимо уже названных городов находятся

Чикаго – $ 3612,64

Сидней – $ 3275,81

Лиссабон – $ 2263,63;

Токио – $ 2074,88;

Сеул – $ 1896,17;

​​​​​​​ Шанхай – $ 1541,25.

В Восточной Европе самыми дорогими городами оказались Прага, Братислава и Варшава. Как сообщается, Киев на 71,0% дешевле Нью-Йорка, не включая данных об арендной плате.

Другие новости из области туризма

Ранее УНИАН сообщал, что были названы самые впечатляющие пейзажи в мире, которые стоит посетить в первую очередь. Некоторые из них включают в себя природные ландшафты, такие как водопады, бурлящие через тропические джунгли и так далее.

Кроме того, был назван город с итальянским шармом для идеального летнего отдыха. Тут вы не встретите толп туристов, как в Дубровнике, и сможете насладиться этим районом и побродить по его тихим улочкам.

Вас также могут заинтересовать новости: