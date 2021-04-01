Накануне в КГГА заявили, что не будут вводить повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на 17 дорогах с 1 апреля.

Столичные власти изменили решение и разрешили водителям ездить со скоростью 80 км/ч на некоторых дорогах.

Читайте такжеВ Киеве с 1 апреля не будут вводить скоростной режим 80 км / чКак сообщается на сайте

Киевской городской госадминистрации, об этом заявил первый заместитель председателя Николай Поворозник

«Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решил разрешить движение по отдельным дорогам, определенным решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч», - отметил Поворозник.

По его словам, речь идет о семи участках:

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Северного моста);

просп. Н. Бажана (от Северного моста до Харьковской площади).

«Вместе с тем совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима, учитывая градостроительную ситуацию, которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018 года», - добавил Поворозник.

Скоростной режим на дорогах Киева

31 марта в КГГА заявили, что с 1 апреля в городе не будут внедрять повышение разрешенной скорости движения до 80 км / ч на 17 участках дорог, поскольку ни одна из них не соответствует необходимым критериям.

По Правилам дорожного движения, с 1 января 2018 года скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч. 9 октября 2018 года Киевсовет утвердил перечень из 17 участков дорог, на которых с 1 апреля до 1 ноября разрешается скорость движения до 80 км/ч. В Киевсовете объяснили это решение необходимостью обеспечить надлежащие условия для жизнедеятельности столицы.

В 2020 году с 1 апреля в столице разрешили ездить со скоростью 80 км/ч на семи участках дорог.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая