Нарушение скоростного режима: в полиции назвали антирекорды прошлой недели

Самые активные нарушители превышали скорость больше двух десятков раз за неделю.

В Украине на прошлой неделе было зафиксировано 223 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/час.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины на странице в Facebook.

Правоохранители уточняют, что самой большой была скорость у следующих авто:

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Mercedes-Benz, ДОУ AMG E 63 S AX888*** - 210 км/ч на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч.

Skoda Superb, ДОУ AE007*** - 208 км/ч на автодороге М06 Киев-Чоп, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Audi Q7, ДОУ BX979*** - 204 км/ч на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч.

"Наибольшее количество раз скоростной режим нарушали автомобили Mitsubishi Lancer, ДОУ ВН273*** - 22 раза, и Mercedes-Benz GLS 350, ДОУ АА270*** - 21 раз в течение прошлой недели", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня в Украине ужесточается наказание за вождение авто в нетрезвом состоянии.

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