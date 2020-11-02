В Киеве с ноября на 7 улицах, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.
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Новый скоростной режим будет действовать до 1 апреля 2021 года. Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:
- проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
- улица Саперно-Слободская (от улицы Николая Гринченко до Южного моста);
- проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
Коммунальное предприятие «Центр организации дорожного движения» демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период.
Скоростной режим меняется с целью уменьшения риска потери управления автомобилем из-за скользкой дороги, объяснили в КГГА.
Хронология событий
- 9 октября 2018 года Киевсовет утвердил перечень из 17 участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспорта до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.
- В Киевсовете объяснили, что с 1 января 2018 года вступили в силу обновленные требования правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч. Однако, учитывая важность обеспечения надлежащих условий для жизнедеятельности Киева, возникает необходимость увеличить разрешенную скорость движения на отдельных участках. Согласно постановлению Кабмина, городские власти должны согласовывать соответствующий перечень автодорог с Национальной полицией. Также должны учитываться соответствующие дорожные условия, пояснили в пресс-службе.
- В 2020 году с 1 апреля в Киеве разрешили ездить со скоростью 80 км в час на семи улицах.
- Кроме того, с 1 октября 2020 года водители в Украине должны соблюдать правила езды с включенными фарами или зажженными ходовыми огнями вне населенных пунктов.
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