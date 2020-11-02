До 1 апреля возвращается ограничение до 50 км/ч.

В Киеве с ноября на 7 улицах, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.

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Новый скоростной режим будет действовать до 1 апреля 2021 года. Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:

- проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

- улица Саперно-Слободская (от улицы Николая Гринченко до Южного моста);

- проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Коммунальное предприятие «Центр организации дорожного движения» демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период.

Скоростной режим меняется с целью уменьшения риска потери управления автомобилем из-за скользкой дороги, объяснили в КГГА.

Хронология событий

9 октября 2018 года Киевсовет утвердил перечень из 17 участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспорта до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.

В Киевсовете объяснили, что с 1 января 2018 года вступили в силу обновленные требования правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч. Однако, учитывая важность обеспечения надлежащих условий для жизнедеятельности Киева, возникает необходимость увеличить разрешенную скорость движения на отдельных участках. Согласно постановлению Кабмина, городские власти должны согласовывать соответствующий перечень автодорог с Национальной полицией. Также должны учитываться соответствующие дорожные условия, пояснили в пресс-службе.

В 2020 году с 1 апреля в Киеве разрешили ездить со скоростью 80 км в час на семи улицах.

Кроме того, с 1 октября 2020 года водители в Украине должны соблюдать правила езды с включенными фарами или зажженными ходовыми огнями вне населенных пунктов.

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Автор: Инна Андалицкая