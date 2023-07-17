Фактически в рамках реконструкции транспортной развязки на площади проводилось строительство торгового центра и пяти ресторанов. А подрядчик еще и завладел землей.

Бывшему директору коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" сообщено о подозрении из-за задачи 73,6 млн грн убытков на реконструкции Почтовой площади.

Об этом речь идет в сообщении на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook. Досудебным расследованием было установлено, что распоряжениями Киевской городской государственной администрации было принято решение о проведении реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе.

Заказчиком проектирования и исполнителем работ было определено КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", которое заключило с частной фирмой договор генподряда на выполнение этих работ.

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"Однако, как установило следствие, фактически в рамках реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади проводилось строительство торгового центра и пяти ресторанов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это строительство осуществлялось в нарушение требований Закона "О регулировании градостроительной деятельности", земельного законодательства и других нормативных документов по вопросам землеустройства и землепользования, а также без отвода земельных участков.

"В свою очередь подозреваемый, будучи директором КП" Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", не обеспечил контроль за соблюдением требований земельного законодательства и договора подряда, что создало предпосылки для безосновательного завладения генподрядчиком вышеуказанными земельными участками", - пояснили в прокуратуре.

Согласно заключению эксперта, территориальной общине города Киева был нанесен материальный ущерб на сумму более 73,6 млн грн.

Так, Подольской окружной прокуратурой города Киева бывшему директору КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" было сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Другие махинацих чиновников в Киеве

Должностных лиц Шевченковской районной государственной администрации Киева и подрядчиков будут судить за нанесение 1 млн грн убытков при обустройстве укрытий в школах и детских садах.

По данным следствия, управление образования Шевченковской РГА заключило с предпринимателем договор на закупку мебели для укрытий в 54 детских учебных заведениях Шевченковского района на сумму более 3,7 млн грн. Договор с поставщиком был заключен несмотря на то, что предложение поставщика по стоимости мебели значительно превышало рыночную.

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