В Киеве в августе откроют речной маршрут с Подола на Оболонь

Стоимость билетов туда и обратно будет составлять 150 грн.

В столице 10 августа официально откроют новый речной маршрут Оболонь – Подол.

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Как сообщается в Facebook Киевского речного вокзала, открытие состоится в парке Наталка (улица Оболонская Набережная, 9).

Обнародовано также расписание рейсов по новому маршруту (выходные дни).

Оболонь – Почтовая пл. - 12:00, 16:00

Почтовая площадь – Оболонь - 14:00

Стоимость билетов туда и обратно будет составлять 150 грн. В день открытия пассажиры смогут отправиться в путешествие за 100 грн. Дети до 6 лет смогут ехать бесплатно. Детям в возрасте от 6 до 12 билет обойдется лишь в половину стоимости.

Продолжительность прогулки будет составлять один час. Посадка на Оболони осуществляется на причале в парке Наталка.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Подоле во время высадки фруктовых деревьев нашли клад римских монет.