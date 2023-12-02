С 1 декабря вступил в силу новый порядок пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения, утвержденный постановлением Кабмина №953. Несколько месяцев назад волонтеры предупреждали, что могут возникнуть проблемы. И, к сожалению, не ошиблись.

Я понимаю, что сам замысел неплох. И расскажу, как это должно работать для тех, кто, как я, завозит автомобили. Процедура простая: волонтер заходит в электронный кабинет, заполняет шаблон, например: "Везу Fiat, на такой фонд/для такой ВЧ". После выезда за границу и приобретения авто, волонтер добавляет еще VIN-код и другую информацию. Декларация "идет" в систему, а задача волонтера – в течение 90 дней загрузить акт о передаче имущества (машины).

Я догадываюсь, зачем вводились эти новации. Поскольку, в любом случае, раньше мою бумажную декларацию (с такими же данными, как описано выше), таможенник вводил в какую-то базу. То есть, было логично объединить базы, перевести все в электронный оборот и лишить всех нас лишних бумажек. Но как это было сделано?

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Конкретно наш фонд добавился в реестр (в народе – "реестр волонтеров", – УНИАН) 29 ноября. А уже 1 декабря я среди первых пересекал границу Украины с Польшей. Это оказалось непросто. Когда показал скрин своего номера в Едином реестре – "ЕР2035", таможенники ввели его в базу, но... там последний номер в таблице был "ЕР16ХХ", причем, зарегистрирован еще в августе. Понимаете? У таможенников на границе была актуальной августовская база! Насколько я понял позже, часть данных добровольцев была введена на тестовый сервер, и оттуда все данные просто исчезли…

Я попытался зарегистрироваться заново. А рядом со мной и такие же, как я, волонтеры, с такими же проблемами. Все мы должны были подать электронную декларацию, но зарегистрироваться не мог никто!

Насколько я понял позже, часть данных добровольцев была введена на тестовый сервер, и оттуда все данные просто исчезли…

Во-первых, на границе практически нет устойчивой интернет-связи. Во-вторых, из-за того, что многие волонтеры спешили зарегистрироваться заново, база упала... запустить сервер, который не выдержал масштабов и упал, – это непонятная, недопустимая ошибка для государства.

Я попытался поспать в машине, меня разбудили таможенники, мол: "Это вы написали пост в соцсетях? Нас за него...". Хотя к таможенникам в этой истории я не имею претензий.

Ночная смена таможенников сказала нам: "Ребята, мы ничего не можем сделать. Дождитесь смены в 9 утра". Дождались. Пришла новая смена. Но ничего не изменилось. Все, кто давно возит машины для фронта, начали "мини-революцию": база не работала, волонтеры возмущались…

Огромная толпа. Бессонная ночь…

Раньше я от руки заполнял декларацию и отдавал на таможне. Все. На этот раз такую же декларацию, только в электронном виде, я отправил в мессенджер помощнику. Он, имея лучший интернет, смог загрузить мои данные в систему, прислал мне новый номер. Я предоставил его таможенникам и... на таможне опять не увидели декларации в системе! Представляете, какое "облегчение" жизни волонтерам?

Запустить сервер, который не выдержал масштабов и упал, – это непонятная, недопустимая ошибка для государства

В конце концов, все, кто в эту ночь застрял на границе с важными грузами, записали на декларирующих листочках. Нас задекларировали в "ручном режиме", веря на слово, что есть соответствующий номер гуманитарной помощи.

И еще один момент. Вы бы увидели глаза добровольцев-поляков, наблюдающих за нашими "приключениями". Вообще, как нам будут помогать иностранцы, не понятно. Поскольку иностранный фонд зарегистрироваться в этом реестре (у него, например, нет ЕГРПО), не может. Разве, они будут искать какие-то украинские фонды, которые будут дополнительным звеном для провоза автомобилей (я говорю только о своем секторе, поскольку не знаю, как будет у тех, кто занимается дронами, такмедом и прочим).

Понятно, что работу сервера наладят. Но осадок останется.

По-моему, надо было делать немного по-другому. Запускать тестовый вариант подачи электронных деклараций и предлагать: "Хотите – ввозите столько-то времени по старинке, но за это время учитесь пользоваться электронным". Такой переходный период можно было ввести на несколько месяцев. Думаю, позволило бы предотвратить коллапс на границе в ночь на 1 декабря.

Константин Кравец, председатель и один из основателей Фонда помощи Защитникам Украины VIVAKOT