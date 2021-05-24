В ICAO заявили, что ожидают дополнительной информации, официально подтвержденной причастными странами и операторами.

Авиационное агентство ООН, Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что «сильно обеспокоена» принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси.

Организация предполагает, что инцидент мог стать нарушением Чикагской конвенции 1944 года, которая лежит в основе деятельности современной гражданской авиации.

«ІСАО сильно обеспокоена очевидно вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair и его пассажиров, что может противоречить Чикагской конвенции. Мы ожидаем дополнительной информации, официально подтвержденной причастными странами и операторами», – говорится в сообщении ICAO, передает radiosvoboda.

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Заявление Ryanair о вынужденной высадке самолета в Минске

Авиакомпания Ryanair вечером 23 мая сообщила свою позицию относительно инцидента, который повлек посадку самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, в аэропорту столицы Беларуси Минска.

В заявлении Ryanair сказано, что экипаж «был проинформирован белорусским управлением воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил указание изменить направление полета до ближайшего аэропорта Минска».

В то же время траектория полета, зафиксированная сервисом Flightradar24, свидетельствует, что самолет в момент разворота на самом деле был ближе к Вильнюсу, чем к Минску.

Ryanair заявляет, что "проверки в Минске не обнаружили ничего опасного", и самолет (который должен был приземлиться в Вильнюсе вскоре после 13:00) смог покинуть Минск в 20:50 по местному времени.

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Автор: Ирина Погорелая