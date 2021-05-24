По меньшей мере два рейса авиакомпании AirBaltic полетели в обход воздушного пространства Беларуси.

По меньшей мере два рейса авиакомпании AirBaltic полетели в обход воздушного пространства Беларуси после инцидента с принудительной посадкой в ​​аэропорту Минска рейса Ryanair сообщением Афины-Вильнюс.

Об этом пишет белорусское "Еврорадио", сообщает "Европейская правда". Из скриншотов FlightRadar, которые добавляет "Еврорадио", можно увидеть, что рейс из Риги в Одессу обошел территорию Беларуси над Литвой и Польшей, а из Риги в Тбилиси - полетел через воздушное пространство России.

Вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о заминировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Романа и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

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Автор: Ирина Погорелая