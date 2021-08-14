Новый девятиметровый автобус среднего класса ЗАЗ А09 вместимостью 36 мест сейчас находится на ресурсных испытаниях.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) начнет выпуск автобусов под брендом Mercedes-Benz.

Об этом изданию "Первый Запорожский" сообщил председатель правления ЗАЗа Николай Евдокименко.

Новый девятиметровый автобус среднего класса ЗАЗ А09 вместимостью 36 мест сейчас находится на ресурсных испытаниях.

"Автобус сертифицирован для рынка Украины и сейчас проходит дорожные испытания, примерно 50 тыс. км пробега. За это время мы должны закончить подготовку производства и пройти аудит Mercedes", – рассказал Евдокименко.

По его словам, автобус будет не только оснащен мотором, трансмиссией и другими комплектующими известного немецкого бренда, но даже может даже получить логотип Mercedes на решетке радиатора.

Читайте такжеЗАЗ объявил о запуске производства автомобилей Renault для Украины

"Продолжается процедура, которой мы должны подтвердить производителю соответствие его требованиям. После этого автобус автоматически попадает в сеть продаж Mercedes – это страны Европы, Азии в Казахстан", – добавил руководитель завода.

Ресурсные испытания и аудит должны завершить уже в текущем году. В 2021 году Запорожский автомобилестроительный завод должен выпустить около 160 автобусов, часть из которых отправят на экспорт.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Тамара Отовская