Причину его смерти должны установить.

На границе со Словакией умер 35-летний украинский водитель, который стоял в очереди на пересечение границы. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

По его словам, некоторые водители пытаются объехать очереди на польской границе через Словакию и Венгрию. "Мы получили неофициальную пока информацию, что один из водителей, который стоял на территории Словакии в очереди, сегодня умер. Трудно сказать, напрямую это связано с очередями или нет, забастовщиков рядом не было. Но он стоял в 100 километрах от границы, сколько ему еще было ехать - неизвестно", - добавил Балин.

Он отметил, что это не первая смерть в очереди, и возмутился тем, что польские компетентные органы не отменяют забастовки. В сети опубликовали видео, на котором украинские перевозчики сигналят в честь умершего коллеги.

Смерти водителей на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, 12 ноября возле заблокированного пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин" умер украинский водитель. Ему было 54 года.

В том же месяце стало известно о смерти второго водителя, который стоял в очереди на пересечение границы. О третьей подобной смерти сообщили в декабре - водителя забрала карета скорой медицинской помощи, однако его не смогли спасти.

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