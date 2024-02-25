Блокировка движения польскими фермерами в целом продолжается на шести направлениях.

По состоянию на воскресенье, 25 февраля, польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств в направлениях шести пунктов пропуска. На границе в очередях стоят почти 2400 грузовиков. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Блокировка движения польскими фермерами в целом продолжается на шести направлениях. Это направления пунктов пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". Если говорить об очередях, которые из-за этого образовались на территории Польши, на всех этих направлениях суммарно по состоянию на утро сегодня это где-то почти 2400 грузовиков, больше всего на пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин", – рассказал Демченко.

По его словам, пока польские фермеры не блокируют движение легковых автомобилей и автобусов.

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В то же время показатели пересечения границы грузовиками являются низкими. За минувшие сутки в ПП "Шегини" границу пересекли около 90 грузовиков в обоих направлениях. В пункте пропуска "Ягодин" границу в направлении Украины пересекли 50 грузовых транспортных средств. Протестующие продолжают полностью блокировать движение грузовиков, следующих из Украины в Польшу.

Пограничная Блокада

В феврале польские фермеры начали массовую блокаду границы с Украиной. В Польше на годовщину войны повредили вагоны с агропродукцией Украины. На этот раз вместо украинского зерна на земле оказались бобовые.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл на украинско-польскую границу. На фоне блокады пунктов пропуска глава правительства обратился к польским фермерам.

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