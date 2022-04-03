Дмитрий Антонов осмотрел самолет и оценил, какие детали из него можно использовать для строительства новой "Мрии".

Командир уничтоженного оккупантами крупнейшего грузового самолета в мире Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов одним из первых попал на аэродром Гостомеля после его освобождения.

Об этом говорится в сюжете ТСН, команда которого первой посетила разрушенный аэропорт.

"Здесь побывал "русский мир". Больше ничего объяснять не надо. Это просто ужас", – сказал Дмитрий Антонов на фоне уничтоженного россиянами самолета Ан-225 "Мрия".

В то же время Антонов осмотрел самолет и оценил, какие детали из него можно использовать для строительства новой "Мрии".

По его словам, уцелели некоторые двигатели, элементы крыла, стойки шасси, но оценку пригодности этих узлов будет давать экспертная комиссия. На фюзеляже самолета видны многочисленные дыры от попаданий снарядов. Часть самолета сгорела в результате пожара, крылья и нос после многочисленных обстрелов лежат на земле.

"Грусть передать невозможно, ровно 2 месяца назад, я в крайнюю командировку отправился и даже не мог себе представить, что такое может произойти. Машина была замечательная, послушная... Лучшей машины просто не было. Я вижу одно – от этого экземпляра можно будет взять отдельные части для создания второго, восстановить ее не удастся – это опять же мое мнение", – сказал пилот.

Антонов летал на "Мрии" с 2002 года. Они вместе провели в воздухе полторы тысячи часов и облетели весь мир несколько раз. В последние годы доставляли лекарства и медицинские средства – спасали мир от коронавируса.

Корреспондент ТСН Александр Загородный в сюжете показал аэропорт Гостомеля – некогда такое мощное предприятие, которое сейчас лежит в руинах. Враг разграбил и разворовал все, что только мог, зато оставил тонны снарядов, мин, повсюду разбросаны сотни ручных гранат. В помещениях брошены сумки с патронами, но хуже всего – оккупанты не оставили после себя целым ни один самолет.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день военного вторжения российской армии в Украину, в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель был уничтожен самолет "Мрия".

Госпредприятие "Антонов" призвало учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия".

АН-225 "Мрия" – самый большой и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским конструкторским бюро имени Антонова.