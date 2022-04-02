До уничтожения российскими оккупационными войсками в первый день войны воздушное судно совершило 1300 полетов и налетало 1,5 тысяч часов.

Сегодня вечером в рамках всеукраинского информационного марафона "Єдині новини", который транслирует телеканал 1+1, ТСН покажет эксклюзивный сюжет о первой встрече пилота крупнейшего грузового самолета в мире "Мрия" со своей железной птицей.

Репортаж снял журналист ТСН Александр Загородный на освобожденном от российских оккупантов аэродроме Гостомель. Вместе со съемочной группой туда приехал и командир самолета и замдиректора АТП по летной работе Дмитрий Антонов, чтобы впервые после разрушения осмотреть "Мечту" и оценить ущерб, нанесенный самолету.

"Просто печаль, такая, что передать невозможно. Ровно 2 месяца назад я отправился в последнюю командировку и даже не мог себе представить, что такое может произойти. Машина была замечательная, послушная. Лучшей машины просто не было",- комментирует встречу пилот.

До уничтожения российскими оккупационными войсками в первый день войны воздушное судно совершило 1300 полетов и налетало 1,5 тысяч часов. "Мрия" активно использовался во время пандемии коронавируса. В частности, в апреле 2020 года самолет доставил из Китая в Киев 103 тонны медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

"Наша Мрия опустила крылья, сейчас она выглядит не очень. Мы отстроим нашу Мрию. У нас будет мрия"

- прокомментировал Дмитрий Антонов.

Напомним, 24 февраля, в первый день военного вторжения российской армии в Украину, в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель был уничтожен самолет "Мрия". АН - 225 "Мрия" - самый большой и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским конструкторским бюро имени Антонова.

Как выглядит сейчас искореженное воздушное судно, как пилот оценивает ущерб и возможно ли восстановление "Мрии", смотрите в эксклюзивном материале ТСН сегодня вечером во всеукраинском информационном марафоне "Єдині новини" на 1+1.