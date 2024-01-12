Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Одному из заместителей КП "Киевский метрополитен" сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) – предприятию нанесен ущерб на сумму более 13 млн грн.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, в период 2012-2017 годов КП "Киевский метрополитен", используя средства, предоставленные по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития, заключило договоры с двумя акционерными обществами РФ по производству и поставке вагонов для метрополитена.

"Указанными договорами предусмотрены штрафные санкции за нарушение условий поставки указанных вагонов. В период 2013-2014 годов поставщики нарушили условия договора и в определенные сроки не поставили вагоны в адрес КП "Киевский метрополитен". Однако подозреваемый, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, согласовал платежные поручения на оплату вагонов в полном объеме без вычета суммы штрафа, чем причинил коммунальному предприятию убытки в размере 13,1 млн грн", – информируют в прокуратуре.

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Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.

Фамилия подозреваемого пока не обнародуется. Источники УНИАН сообщили, что речь идет о первом заместителе начальника КП "Киевский метрополитен" Валерие Гавриленко.

Закупки вагонов метро

В 2013 году КП "Киевский метрополитен" за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития на 40 миллионов евро закупило в ЗАО "Вагонмаш" (Россия) вагоны для метрополитена. Для получения всей этой партии метрополитен вынужден был вести разборки в судовом порядке.

В мае 2022 г. начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский сообщил, что метрополитен готов к импортозамещению российских вагонов, проведению модернизаций, реализации грантовых проектов, инициатив и новаций. В феврале 2023 г. Брагинский заявил, что подземка хочет купить поезда со сквозными вагонами за счет кредита ЕБРР.

В декабре 2023 года в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях Киевской городской государственной администрации проводились обыски по другому делу – разгерметизации и затоплению тоннеля метрополитена.

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