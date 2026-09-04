Трамп ответил, пригласит ли он Путина на саммит G20 в Майами

Трамп признался, что пока не принял решения относительно возможного приглашения российского диктатора на саммит "Группы двадцати", который состоится в декабре.

Президент США Дональд Трамп пока не решил, приглашать ли президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Об этом американский лидер заявил журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии российского диктатора во встрече.

"Я пока еще не думал об этом", – сказал Трамп.

Напомним, саммит G20 запланирован на 14–15 декабря 2026 года в Майами. Ранее американские СМИ сообщали, что администрация Трампа рассматривала возможность пригласить Путина на встречу лидеров стран "Группы двадцати".

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Возможное приглашение российского диктатора остается особенно деликатным вопросом из-за полномасштабной войны России против Украины. Участие Путина в международном саммите могло бы стать для Кремля возможностью продемонстрировать отсутствие полной международной изоляции.

Последний раз Трамп и Путин лично встречались на саммите в Анкоридже. После этого президенты также поддерживали контакты по телефону.

США и Россия активизировали контакты

Заявление Трампа прозвучало на фоне активизации контактов между Вашингтоном и Москвой. Как сообщал УНИАН, 25 августа стало известно о тайном визите в Москву директора ЦРУ Джона Ретклиффа. Впоследствии СМИ сообщили, что США якобы просили Украину временно воздержаться от ударов по Москве, Санкт-Петербургу и северу России на время пребывания американской делегации.

По данным американских СМИ, Ретклифф мог приехать в российскую столицу, чтобы передать Кремлю пессимистическую оценку хода войны и призвать Москву к переговорам, пока военная и экономическая ситуация не ухудшилась.

В то же время Axios сообщал, что директор ЦРУ во время визита мог предложить провести трехстороннюю встречу Трампа, Владимира Зеленского и Путина.

Российское издание "Агентство" утверждало, что Путин отказался от встречи с Ретклиффом после того, как узнал содержание его послания. По данным журналистов, американская сторона призвала Кремль как можно скорее договориться о прекращении войны против Украины.

26 августа Трамп назвал визит Ретклиффа в Москву "полурутинным" и опроверг предположения о том, что поездка была связана с угрозой российского удара по Великобритании.

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