Будут выяснять причины разгерметизации тоннеля и появления трещин в его стенах.

В связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена, из-за чего было остановлено движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки", начато досудебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратура.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева в связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сегодня, 8 декабря 2023 года столичные власти объявили о приостановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии метро. По предварительным данным, это произошло в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена.

Видео дня

В прокуратуре отмечают, что следователями и прокурорами будут исследованы обстоятельства, которые привели к указанным последствиям.

"Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в пойме реки Лыбидь", - сказано в сообщении.

Проблемы с движением киевского метро

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, было остановлено движение поездов метро на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки". Это было сделано из соображений безопасности пассажиров из-за подтопления туннелей. Поезда на "синей" ветке Киевского метрополитена курсируют между станциями "Лыбедская" и "Героев Днепра".

В Facebook депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец написал, что к критическому состоянию конструкций и потребности в срочном ремонте на части "синей" ветки метро привело некачественное строительство, которое осуществлялось во времена Януковича. Сейчас из-за пиара Януковича с Азаровым будут страдать киевляне и городской бюджет.

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