'Это вопрос выживания': Украина осталась практически без ракет для Patriot, – Politico

Киев просит увеличить поставки ракет-перехватчиков и финансирование ПВО, однако переговоры не привели к новым конкретным обязательствам.

Украина пытается в срочном порядке усилить противовоздушную оборону в преддверии нового отопительного сезона, однако сталкивается одновременно с дефицитом ракет-перехватчиков и нехваткой средств на их закупку, пишет Politico.

Киев обратился к западным партнерам с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО, ракеты и финансирование. Однако встречи представителей ЕС и НАТО на этой неделе не привели к новым конкретным договоренностям.

Особенно острая ситуация складывается с боеприпасами для американских систем Patriot. Страны, располагающие запасами ракет PAC-2 и PAC-3, в частности Греция, Испания, Япония и Южная Корея, не спешат передавать их Украине, поскольку стремятся сохранить собственные запасы.

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Ситуацию дополнительно осложняет глобальный дефицит ракет-перехватчиков. Соединённые Штаты пытаются восстановить собственные запасы после масштабного использования ракет в ходе операций против Ирана, а производство боеприпасов для "Патриот" и других систем не успевает за спросом.

Запасы Patriot почти исчерпаны

По словам украинского чиновника, запасы ракет для Patriot у Киева фактически сведены к нулю. Сейчас одним из главных источников таких боеприпасов остается программа НАТО PURL, в рамках которой союзники закупают для Украины американское вооружение.

По данным военного эксперта Дмитрия Жмайла, через PURL Украина получает примерно 10–20 ракет "Патриот" в месяц. Этого недостаточно на фоне масштабов российских атак: только в июле Россия запустила по Украине 195 ракет.

В то же время российские войска совершенствуют ударные беспилотники. Модернизированные реактивные "Шахеды" могут лететь быстрее и на меньшей высоте, что затрудняет их перехват.

Украина уже испытывает четыре прототипа перехватчиков для борьбы с такими беспилотниками. Президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские производители имеют возможности для создания соответствующего оружия, а разработки уже проходят испытания и доработку.

Киев запрашивает сотни перехватчиков

Владимир Зеленский заявлял, что для перезимовки Украине необходимо около 300 ракет-перехватчиков Patriot.

Однако потребности Киева не ограничиваются только Patriot. Украина также заинтересована в ракетах AMRAAM, IRIS-T и AIM-9X, а также в системах HAWK, которые могут быть эффективны против новых российских реактивных беспилотников.

Германия намерена обсудить дальнейшее усиление помощи Украине на виртуальной встрече европейских стран 8 сентября. Ожидается, что Берлин объявит о поставках новых ракет для IRIS-T.

Франция и Италия также заявляли о намерении передать Украине ракеты-перехватчики Aster 30 до октября.

В то же время попытки убедить Грецию и Испанию передать дополнительные ракеты Patriot пока не дали результата. Вопрос поднимался во время встречи министров обороны стран ЕС, однако она завершилась без новых обязательств.

Сложной остается ситуация и со странами за пределами Европы. Япония пока не планирует передавать Украине ракеты-перехватчики, ссылаясь на необходимость сохранять собственные оборонные возможности из-за угрозы со стороны Северной Кореи. Южная Корея также не планирует сосредоточивать помощь на поставках такого вооружения.

Украине не хватает не только ракет, но и денег

Даже при наличии необходимых боеприпасов Киев сталкивается с проблемой финансирования. Владимир Зеленский заявлял, что в этом году Украина может столкнуться с дефицитом около 23 миллиардов евро в оборонном бюджете.

Отдельной проблемой остается финансирование программы PURL. Ее текущие взносы от союзников значительно отстают от цели, которую ранее определил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В то же время в НАТО готовят несколько новых пакетов военной помощи Украине, часть из которых может быть объявлена в ближайшие недели.

Украинские власти подчеркивают, что укрепление ПВО имеет критически важное значение в преддверии зимы. Особую тревогу вызывают заявления России о подготовке новых массированных ударов по энергетической инфраструктуре.

"Это вопрос выживания", – заявила депутат украинского парламента Соломия Бобровская, комментируя необходимость увеличения военной помощи Украине.

Укрепление украинской ПВО – главные новости

Как сообщал УНИАН, немецкие зенитные артиллерийские комплексы Skyranger 35 уже давно находятся на вооружении ВСУ и защищают украинское небо. Первое официальное видео с новейшей системой обнародовал 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк Воздушных сил ВСУ. На это обратили внимание эксперты Defense Express.

На кадрах показана сама установка, а также момент поражения воздушной цели. Как отметили эксперты, сам факт публичной демонстрации вооружения означает, что определенное количество Skyranger 35 было передано Украине в режиме секретности и без лишней огласки.

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