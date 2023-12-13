Следствие проверяет наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации подземки.

Проводятся следственные действия в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что сегодня следователи полиции Киева начали проведение одновременных обысков в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины) в коммунальных учреждениях города и на частном предприятии.

"Цель следствия – проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации этого отрезка подземки. А также установить ответственных лиц, в результате деяния которых произошли разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена", – сказано в сообщении.

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Речь идет об участке метро между станциями "Теремки" – "Демеевская", где остановлено движение поездов из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей.

В полиции отмечают, что станции метро служили также укрытием для киевлян и гостей города во время воздушной тревоги, а также из-за аварии в метрополитене тысячи людей вынуждены искать другие способы передвижения по столице.

Подтопление в метро Киева

Как сообщал УНИАН, 8 декабря в Киеве остановлено движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Теперь людей перевозят дублирующим наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбедская".

Ранее Киевская прокуратура сообщала, что, по предварительным данным, ситуация в метрополитене между этими станциями сложилась из-за того, что произошла разгерметизация тоннеля и появились трещины в его стенах. Это привело к подтоплению тоннеля.

В прокуратуре отмечали, что следователями и прокурорами будут исследованы обстоятельства, которые привели к указанным последствиям. Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в пойме реки Лыбидь.

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