Отмечается, что с 17 по 20 декабрязапланированы ремонтные работы на одном из участков.

"Укрзализныця" временно изменит движение ряда поездов. Железнодорожники планируют проводить ремонтные работы на участке Коломыя – Черновцы.

"С 17 по 20 декабря железнодорожники будут проводить важные ремонтные работы на участке Коломыя - Черновцы. Эти работы временно повлияют на маршрут следования некоторых пассажирских и пригородных поездов", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Пассажирские поезда, которые в период с 16 по 19 декабря будут следовать до станции Ивано-Франковск как конечной:

Видео дня

№7/8 Киев - Черновцы;

№136/135 Одесса – Черновцы;

№145/146 Харьков - Черновцы (по дням курсирования);

№115/116 Запорожье - Черновцы (по дням курсирования).

С 17 по 20 декабря эти поезда будут отправляться в обратные рейсы из Ивано-Франковска.

При этом отменены пригородные поезда:

№6470/6469 Черновцы - Коломыя - Черновцы из Коломыи: 16, 17, 18, 19 декабря, из Черновцов: 17, 18, 19, 20 декабря;

№6472/6471 Черновцы – Коломыя – Черновцы из Черновцов и Коломыи: 17, 18, 19, 20 декабря;

№6473/6474 Черновцы — Вадул-Сирет — Черновцы из Черновцов и Вадул-Сирета: 17, 18, 19, 20 декабря.

Кроме того, из Черновцов запускают следующие поезда внутреннего и международного сообщения:

Черновцы – Варшава: скоро стартует ежедневный международный маршрут №866/865 – 766/765 Черновцы – Рава-Русская – Варшава с пересадкой в ​​Рави-Русской. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время;

Черновцы – Харьков: уже открыта продажа билетов на новый поезд №146/145 Черновцы – Харьков, что свяжет Буковину с Полтавщиной и Слобожанщиной.

Также к зимним праздникам назначат дополнительные поезда из столицы в Черновцы.

Новые направления Укрзализныци - последние новости

21 ноября "Укрзализныця" представила новые графики и маршруты поездов во внутреннем сообщении и за границу. В частности, по новому графику движения с 15 декабря начнет курсировать поезд №9/10 из Киева в крупный железнодорожный и авиационный хаб Будапешта.

Кроме того, компания с 15 декабря запускает беспересадочные купейные вагоны сообщением Львов - Кишинев.

Вас также могут заинтересовать новости: