"Укрзализныця" временно изменит движение ряда поездов. Железнодорожники планируют проводить ремонтные работы на участке Коломыя – Черновцы.
"С 17 по 20 декабря железнодорожники будут проводить важные ремонтные работы на участке Коломыя - Черновцы. Эти работы временно повлияют на маршрут следования некоторых пассажирских и пригородных поездов", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Пассажирские поезда, которые в период с 16 по 19 декабря будут следовать до станции Ивано-Франковск как конечной:
- №7/8 Киев - Черновцы;
- №136/135 Одесса – Черновцы;
- №145/146 Харьков - Черновцы (по дням курсирования);
- №115/116 Запорожье - Черновцы (по дням курсирования).
- С 17 по 20 декабря эти поезда будут отправляться в обратные рейсы из Ивано-Франковска.
При этом отменены пригородные поезда:
- №6470/6469 Черновцы - Коломыя - Черновцы из Коломыи: 16, 17, 18, 19 декабря, из Черновцов: 17, 18, 19, 20 декабря;
- №6472/6471 Черновцы – Коломыя – Черновцы из Черновцов и Коломыи: 17, 18, 19, 20 декабря;
- №6473/6474 Черновцы — Вадул-Сирет — Черновцы из Черновцов и Вадул-Сирета: 17, 18, 19, 20 декабря.
Кроме того, из Черновцов запускают следующие поезда внутреннего и международного сообщения:
- Черновцы – Варшава: скоро стартует ежедневный международный маршрут №866/865 – 766/765 Черновцы – Рава-Русская – Варшава с пересадкой в Рави-Русской. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время;
- Черновцы – Харьков: уже открыта продажа билетов на новый поезд №146/145 Черновцы – Харьков, что свяжет Буковину с Полтавщиной и Слобожанщиной.
Также к зимним праздникам назначат дополнительные поезда из столицы в Черновцы.
Новые направления Укрзализныци - последние новости
21 ноября "Укрзализныця" представила новые графики и маршруты поездов во внутреннем сообщении и за границу. В частности, по новому графику движения с 15 декабря начнет курсировать поезд №9/10 из Киева в крупный железнодорожный и авиационный хаб Будапешта.
Кроме того, компания с 15 декабря запускает беспересадочные купейные вагоны сообщением Львов - Кишинев.