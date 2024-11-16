Эксперты считают, что вместо этих внедорожников и кроссоверов стоит выбрать другие модели.

Кроссоверы и внедорожники остаются одними из самых популярных типов автомобилей в мире. Тем не менее не все эти модели рекомендуются к покупке, пишет GOBankingRates.

Автомобильный эксперт Крис Пайл, который работает штатным виртуальным механиком в JustAnswer, и владелец автомастерской MDP Diesel & Auto Repair Майк Уинтер назвали внедорожники и кроссоверы, которые не советуют покупать.

Land Rover Discovery и Range Rover

Автомобили Land Rover привлекают покупателей стильным дизайном и высоким уровнем комфорта. Несмотря на это, у британского бренда не лучшая репутация по надежности моделей, отмечает Крис Пайл.

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По словам эксперта, Land Rover Discovery и Range Rover быстро теряют свою стоимость при перепродаже. Кроме того, стоимость обслуживания этих моделей неприятно удивит владельцев.

"Они дорогие в обслуживании, а когда они выходят из строя, запчасти и ремонт стоят очень дорого", - сказал Пайл.

Toyota 4Runner

Внедорожник Toyota 4Runner очень популярен в США. Тем не менее у этой модели есть и недостатки.

Крис Пайл предупреждает, что этот автомобиль был разработан для поездок по бездорожью. Поэтому он недостаточно комфортный для эксплуатации в городских условиях.

"Лучше выбрать более дешевый кроссовер или внедорожник, чтобы ездить по городу или шоссе", - заявил эксперт.

Volkswagen Taos

Недорогой компактный кроссовер Volkswagen Taos может показаться отличным выбором, но перед покупкой стоит обратить внимание на недостатки модели. Майк Уинтер отметил, что у этого автомобиля есть проблемы с надежностью.

Мнение эксперта подверждает исследование Consumer Reports, в котором Volkswagen Taos оказался вторым наименее надежным кроссовером 2024 года. Помимо этого модель раскритиковали за низкое качество интерьера и неприятную управляемость.

Jeep Cherokee, Wagoneer, Wrangler и Gladiator

Кроссовер Jeep Cherokee и внедорожник Jeep Wagoneer также могут разочаровать своих покупателей. Модели имеют далеко не самые высокие показатели надежности.

Эксперты из Consumer Reports поместили Jeep в рейтинг 34 худших автопроизводителей 2024 года. Они выделили модели Jeep Grand Cherokee и Grand Cherokee L как одни из самых ненадежных авто этого года.

Майк Уинтер поделился, что у некоторых моделей Jeep есть проблемы с электрическими компонентами и трансмиссией. Также он заявил, что Wagoneer быстро теряет свою стоимость при перепродаже.

По словам Криса Пайла, Wrangler и Gladiator имеют малый ресурс двигателя. Помимо этого модели плохо подходят для городских поездок.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson имеет большой спрос не только в США, но и в Европе. Тем не менее у модели хватает недостатков.

Майк Уинтер отметил, что Hyundai Tucson является "бомбой замедленного действия". Причина заключается в частых поломках двигателя и трансмиссии.

По данным британского Carwow, у Hyundai Tucson был один отзыв. Он касался задних тормозов.

Ford Escape EcoBoost и EcoSport

Ford Escape EcoBoost и EcoSport имеют множество различий, но эти модели объединяет одна проблема - низкая надежность. По словам Майка Уинтера, кроссоверы не способны прослужить долгие годы без поломок.

Эксперт отметил, что у Ford Escape EcoBoost есть проблемы с охлаждающей жидкостью и высоким расходом масла. Ford EcoSport страдает от проблем с двигателем, а расходы на ремонт слишком высоки для этого ценового сегмента.

Chevrolet Tahoe и Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator, Cadillac Escalade

Крис Пайл рассказал, что полноразмерные внедорожники предлагают высокий уровень комфорта и просторные интерьеры, но некоторые модели могут неприятно удивить своих владельцев. Среди таких авто Chevrolet Tahoe и Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator, Cadillac Escalade.

"Они большие, тяжелые, неаэродинамичные и расходуют много бензина", - поделился эксперт.

Пайл отметил, что многие владельцы этих моделей не используют их по назначению. По его словам, эти авто предназначены для перевозки более четырех пассажиров и буксировки тяжелых прицепов.

Range Rover Evoque, Mercedes-Benz G550/GLS/EQS, Audi RS Q8, Lexus LX и BMW X7

Премиальные кроссоверы и внедорожники предлагают то, что нельзя найти в других сегментах. Тем не менее эти авто не лишены недостатков.

Крис Пайл выделил Range Rover Evoque, Mercedes-Benz G550/GLS/EQS, Audi RS Q8, Lexus LX и BMW X7. Он заявил, что они слишком дорогие, из-за чего потенциальным покупателям стоит обратить внимание на другие модели.

Каких других автомобилей стоит избегать

Ранее эксперты назвали 4 самых ненадежных электромобиля. По их словам, эти модели выходят из строя быстрее традиционных авто.

Кроме того, автомеханик и эксперт JustAnswer Крис Пайл называл 9 авто, которые никогда бы не купил. У этих моделей есть множество недостатков.

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