Фаворитам рейтингу стали BMW i7, BMW iX, Mercedes-Benz S-Class, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz EQS та Range Rover.

Люкс-автомобили являются настоящим воплощением роскоши и изысканности. Это мощные, комфортабельные и, конечно, очень дорогие авто.

Все они отличаются фантастическим качеством исполнения, и даже среди них есть те, кто выделяется на фоне других. Сейчас британский Autocar проанализировал рынок и составил свой ТОП-10 лучших автомобилей люкс-класса.

Подавляющее большинство представленных моделей получили наивысший балл. Впрочем, ни одной из них не поставили 5 из 5.

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Например, Mercedes-Benz S-Class оказался "не таким тихим и не таким плавным", как надеялись авторы материала. В то же время, Range Rover назвали "слишком дорогим" (что немного странно с учетом класса авто).

Фаворитам рейтинга стали упомянутый выше Mercedes-Benz S-Class, а также BMW i7, BMW iX, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz EQS и Range Rover.

В целом ТОП-10 выглядит так:

BMW i7 - 4,5/5;

Mercedes-Benz S-Class - 4,5/5;

BMW iX - 4,5/5;

Porsche Cayenne - 4,5/5;

Range Rover - 4,5/5;

Mercedes-Benz EQS - 4,5/5;

Range Rover Sport - 4/5;

Audi A8 - 3,5/5;

BMW X7 - 4/5;

Mercedes-Benz EQS SUV - 3,5/5.

Мировой авторынок - что советуют специалисты

Ранее специалисты назвали 10 лучших компактных электромобилей, которые стоит купить в этом году. Лучшим в этом сегменте признали Renault 5 E-Tech, который имеет "комфортную подвеску и отличную информационно-развлекательную систему".

Кроме этого, недавно эксперты назвали девять лучших кроссоверов 2025 года, которые стоят своих денег. В список попали, в частности, Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Ford Escape.

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