Люкс-автомобили являются настоящим воплощением роскоши и изысканности. Это мощные, комфортабельные и, конечно, очень дорогие авто.
Все они отличаются фантастическим качеством исполнения, и даже среди них есть те, кто выделяется на фоне других. Сейчас британский Autocar проанализировал рынок и составил свой ТОП-10 лучших автомобилей люкс-класса.
Подавляющее большинство представленных моделей получили наивысший балл. Впрочем, ни одной из них не поставили 5 из 5.
Например, Mercedes-Benz S-Class оказался "не таким тихим и не таким плавным", как надеялись авторы материала. В то же время, Range Rover назвали "слишком дорогим" (что немного странно с учетом класса авто).
Фаворитам рейтинга стали упомянутый выше Mercedes-Benz S-Class, а также BMW i7, BMW iX, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz EQS и Range Rover.
В целом ТОП-10 выглядит так:
- BMW i7 - 4,5/5;
- Mercedes-Benz S-Class - 4,5/5;
- BMW iX - 4,5/5;
- Porsche Cayenne - 4,5/5;
- Range Rover - 4,5/5;
- Mercedes-Benz EQS - 4,5/5;
- Range Rover Sport - 4/5;
- Audi A8 - 3,5/5;
- BMW X7 - 4/5;
- Mercedes-Benz EQS SUV - 3,5/5.
Мировой авторынок - что советуют специалисты
Ранее специалисты назвали 10 лучших компактных электромобилей, которые стоит купить в этом году. Лучшим в этом сегменте признали Renault 5 E-Tech, который имеет "комфортную подвеску и отличную информационно-развлекательную систему".
Кроме этого, недавно эксперты назвали девять лучших кроссоверов 2025 года, которые стоят своих денег. В список попали, в частности, Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Ford Escape.