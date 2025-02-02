Стоят своих денег: эксперты назвали 9 лучших кроссоверов 2025 года

В рейтинг вошли кроссоверы, которые являются лучшими в своих ценовых сегментах, по мнению экспертов.

В сегменте кроссоверов можно найти большое количество интересных моделей. Поэтому выбрать новый автомобиль не так и просто. К счастью, эксперты решили упростить эту задачу.

В издании U.S. News & World Report назвали девять лучших кроссоверов 2025 года, которые стоят своих денег.

ТОП-9 лучших кроссоверов 2025 года за свои деньги:

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Hyundai Tucson Mazda CX-5 Ford Escape Honda CR-V Toyota RAV4 Kia Sportage Ford Bronco Sport Nissan Rogue Volkswagen Tiguan

Hyundai Tucson признали лучшим кроссовером 2025 года, учитывая его стоимость. В издании напомнили, что недавно эта модель получила обновление, которое изменило дизайн экстерьера и улучшило интерьер.

По словам экспертов, Hyundai Tucson предлагает фантастическое качество, просторный и современный интерьер, а также вместительный багажник для своего класса.

Также эксперты похвалили Mazda CX-5, который лишь незначительно уступает Hyundai Tucson. В издании поделились, что этот кроссовер выделяется приятной управляемостью и спортивным характером.

Тройку лидеров замкнул Ford Escape. В издании считают, что этот кроссовер имеет далеко не лучшую отделку интерьера в своем классе, а его мощность ниже, чем у конкурентов. Тем не менее эта модель предлагает низкий расход топлива.

Другие рекомендации экспертов

Ранее старший редактор раздела дорожных испытаний портала Cars.com Майк Хэнли назвал 4 лучших гибридных автомобиля 2025 года. По его словам, все эти модели имеют низкий расход топлива.

Кроме того, эксперты назвали 6 лучших недорогих кроссоверов. Все эти модели входят в средний ценовой сегмент.

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