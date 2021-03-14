В мае Bees Airline планирует получить еще два воздушных судна, что позволит расширить флот до четырех лайнеров.

Госавиаслужба Украины выдала новому украинскому лоукосту Bees Airline сертификат эксплуатанта.

Это дает авиаперевозчику право на полеты, сообщает avianews.com.

Сейчас в Украине уже находится один самолет авиакомпании. Это ранее летавший в МАУ Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-UBB 2010 года выпуска. Авиалайнер приступит к перевозкам пассажиров с 18 марта на чартерной линии Киев - Шарм-эль-Шейх, с 19 марта - на линии Киев - Марса-Алам.

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Второй борт, тоже Boeing 737-800 2010 года выпуска с регистрацией UR-UBA, сейчас перекрашивают в Европе. Он прибудет в Украину после получения новой ливреи.

Оба самолета могут вместить 189 пассажиров - это максимально возможная вместимость для этого типа лайнеров. К слову, в такой же компоновке самолеты этого типа использует крупнейший лоукост Европы Ryanair.

В мае Bees Airline планирует получить еще два воздушных судна, что позволит расширить флот до четырех лайнеров.

"Стратегия нового украинского лоукоста предусматривает работу на чартерных рейсах по заказу туроператоров и выполнение регулярных рейсов. Базовым аэропортом авиаперевозчика будет "Киев" (Жуляны)", - отмечает Avianews.

Издание добавляет, что сейчас похожую концепцию на украинском рынке применяет авиакомпания SkyUp. До июля 2020 года ее возглавлял Евгений Хайнацкий, который сейчас является представителем акционеров Bees Airline.

Новый лоукост в Украине: авиакомпания Bees Airline

В Украине зарегистрировали новую авиакомпанию под названием Bees Airline.

Базовым для нового украинского лоукоста станет аэропорт "Киев" (Жуляны).

В феврале 2021 года Bees Airline зарегистрировала в Украине два первых самолета.

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Автор: Александр Топчий