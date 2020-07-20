Украинская SkyUp Airlines объявила о смене гендиректора

Исполняющим обязанности генерального директора назначен Дмитрий Сероухов

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines объявила о прекращении сотрудничества с Евгением Хайнацким, который возглавлял компанию с 2017 года, и назначении исполняющим обязанности генерального директора Дмитрия Сероухова.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

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Кто будет вместо Хайнацкого

«Официально с 17 июля Евгений Хайнацкий больше не представляет интересы украинского лоукостера SkyUp Airlines. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Дмитрий Сероухов, генеральный директор Join UP, и с 2019 года советник генерального директора SkyUp. В течение переходного периода он одновременно будет руководить обеими компаниями», - говорится в сообщении.

SkyUp - обещанная оптимизация

SkyUp Airlines заявила об оптимизацииранее запланированной летной программы - часть направлений отменяют полностью, а часть, которую планировали запускать на постоянной основе, отложили.

Страны, старт полетов в которых отложен до 15 августа включительно: Греция, Португалия (кроме рейсов Львов - Неаполь - Львов, запланированных на 03.08., 07.08. и 10.08), Испания, Франция, Кипр, Чехия, Армения, Израиль.

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