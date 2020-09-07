Также Жмак отметил неудовлетворительное финансовое состояние компании.

В акционерной компании "Укрзализныця" просрочен капитальный ремонт около 40% локомотивного состава и наблюдается плачевное состояние контактного провода.

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Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак в своем Telegram-канале.

"Выходные дни в УЗ прошли неспокойно: возгорание локомотива на одном из перегонов во Львовской области и возгорание списанного вагона в Мариуполе. Сейчас исследуются все обстоятельства данных случаев. Предварительно анализируя причины, я уже могу сказать о просрочке капитального ремонта около сорока процентов локомотивного состава", - написал он.

Также Жмак отметил плачевное состояние контактного провода (из-за повреждения которого на Львовской железной дороге движение поездов остановилось на полтора часа) и неудовлетворительное финансовое состояние УЗ.

Что этому предшествовало

Правительство прорабатывает бюджетные программы на 2021 год по обновлению пассажирского подвижного состава и модернизации инфраструктуры "Укрзализныци".

Речь идет о программе обновления подвижного состава для перевозки пассажиров, предусматривающей выделение 3,3 миллиарда гривень на закупку 100 пассажирских вагонов, а также о программе "Модернизация железнодорожной инфраструктуры" на сумму 1,2 миллиарда гривень.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Александр Куницкий