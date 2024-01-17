Покупка проездных документов с помощью специальных сервисов набирает популярность.

По итогам 2023 года продажа билетов онлайн через сервисы "Укрзализныци" и партнеров достигла почти 85%. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

"По итогам 2023-го продажа билетов онлайн через сервисы "Укрзализныци" и партнеров достигла 84,6% по состоянию на декабрь 2023 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что часть мобильного приложения в течение года постоянно росла. Так, по итогам года было зафиксировано повышение на 23,2% до уровня 37,9%.

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"Укрзализныця" – последние новости

В ноябре 2023 года компания интегрировала приложение "Укрзализныця" с "Дієй" для борьбы с перекупщиками. Так, в приложении УЗ купить билет на самый популярный поезд Киев-Варшава можно только после верификации аккаунта с "Дія.Подпис".

В декабре Украинская железная дорога запустила новый сервис для военнослужащих-спецзаказ проездных документов, что позволит забронировать билеты на поезд даже в случае их отсутствия в продаже.

В январе 2024 года руководитель по пассажирским коммуникациям УЗ Александр Шевченко сообщил, что "Укрзализныця" не планирует повышать цены на внутренние пассажирские перевозки.

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