Купить билеты на поезд пока что можно через официальные чат-боты "Укрзализныци" в мессенджерах Telegram и Viber.

В воскресенье, 8 мая, из-за массированных кибератак наблюдаются проблемы в работе сайта "Укрзализныци", в частности при покупке билетов.

Об этом сообщил глава по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "УЗ" Александр Шевченко, передает РБК-Украина.

"Последние четыре-пять дней на сайт booking.uz.gov.ua идут кибератаки. Поэтому сайт время от времени отключают, чтобы отбить очередную атаку. Сейчас специалисты УЗ работают над возобновлением работы сервиса покупки билетов", - сказал Шевченко.

По его словам, купить билеты на поезд пока что можно через официальные чат-боты "Укрзализныци" в мессенджерах Telegram и Viber.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" из соображений безопасности временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы: ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

В УЗ напомнили, что если при покупке билета онлайн-система зависнет, то деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка.

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