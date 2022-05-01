Могут быть временные сбои в работе онлайн-сервисов, но кассы на вокзалах работают, поезда следуют по расписанию.

"Укрзализныця" заявила об очередных хакерских атаках на сервисы онлайн-продажи билетов.

Об этом говорится в Telegram компании.

"Опять наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продажи и линию поддержки, могут быть временные сбои. Просим набраться терпения, мы работаем над отражением атак", - говорится в сообщении.

В то же время отмечено, что кассы на вокзалах работают, поезда следуют по расписанию.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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