Лидером рынка новых гибридов в прошлом году стал Toyota RAV-4.

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тысяч гибридных легковых авто, что на 55% больше, чем годом ранее, и всего на 8% меньше по сравнению с довоенным 2021 годом.

Как сообщает "Укравтопром", доля новых авто из этого количества составляла 63%. Всего на рынке новых легковушек "гибриды" охватили почти 18% продаж.

Лидером рынка новых гибридов стал Toyota RAV-4 – 1822 авто. Второй по популярности Nissan Qashqai – 1041 ед. Третий результат у гибридного Mercedes-Benz GLE – 790 ед.

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В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US – 688 авто. Также в лидерской тройке: Toyota Prius – 514 ед.; Chevrolet Volt – 468 ед.

Украинский авторынок – последние новости

В прошлом году украинцы приобрели более 214 тыс. подержанных авто, что равно более 75% от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк. Средний возраст подержанных авто, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составлял 10 лет.

В 2023 году украинцы приобрели более 12 тысяч легковых авто, ввезенных из Китая, что на 82% больше, чем в 2022 году. Из этого количества было 8 тысяч новых и более 4 тысяч подержанных авто. Большинство легковушек из Китая были электромобили.

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